“Var Böyle Tipler” çifti Kıvanç ve Beril Talu davasında ara karar açıklandı

İstanbul’da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de aralarında olduğu 3 sanığın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

”TOPLAM 280 BİN LİRA PARA GÖNDERDİM”

Duruşmada müşteki Burçin K, sanık Beril Talu’yu eşinin vasıtasıyla tanıdığını söyledi. “Toplam 280 bin lira para gönderdim. İki hafta içinde 2 katını geri vereceklerini söylediler. Bunun geri dönüşü hiç olmadı. Bir süre sonra insanları dolandırıp kaçtıklarını duydum. Ben de şikayetçi oldum.”

Sanık Beril Talu ise savunmasında, “20 aydır tutuklu olduğunu, adil bilirkişi raporu istediklerini” dile getirerek, “işlerinin hayali olduğunun iddia edildiğini ancak bunlara ilişkin faturaları sunduklarını” savundu.

“OĞLUMUN OYUNCAĞINI BİLE SATTIM”

Kıvanç Talu da duruşmada, “Burada konuşulan iddialar belge ve delil olmadan anlatılan şeyler.” dedi.

“Soyut beyanların suçlama olarak kendilerine döndüğünü” dile getiren Talu, “Bu iddialar üzerine 20 aydır tutukluyuz. Söz konusu konuşulan paralar yaptığımız reklamcılık işinde eşimin aldığı borçlardır. Tutuklandığımız için ödeyemediğimiz borçlardır. Eşimle hapisteyken çalışıp para kazanamıyoruz. Evdeki eşyamızı bile satıp bu insanlara faiziyle para ödedik. Bu insanlara paralarını ödeyebilmek için oğlumun oyuncağını sattım. Biz, sizleri dolandırmadık. Tutuksuz yargılanmayı ve tahliyemizi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Talu çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcıya gönderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

İDDİANAMEDE NE VAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, “sanıklar Kıvanç ve Beril Talu’nun, öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları” ifade ediliyor.

Sanıkların, “fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları”, “söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi (saadet zinciri) sistemi oluşturdukları” aktarılıyor.

PONZİ SİSTEMİYLE 3 MİLYON 17 BİN LİRA TOPLADILAR

İddianamede, “sanıkların ponziye ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri”, bu yöntemle müştekilerin başka kişileri de sisteme dahil ettikleri vurgulanıyor.

Sanıkların, bu sistemle “13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı”, “üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların 58 yıl 6’şar aydan 195’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.