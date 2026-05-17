Varlık Barışı'nda tarih belli oldu! Meclis Çarşamba günü bu gündemle açılıyor

Haftalık takvime göre, Meclis Genel Kurulu ve ihtisas komisyonları çalışmalarına bu hafta salı günü resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü başlayacak.

Meclis'in öncelikli ve en sıcak gündem maddesini; ilk 5 maddesi daha önce yasalaşan, kamuoyunda ise milyarlarca liralık fonu ülkeye çekmesi beklenen "Varlık Barışı" ve "İstanbul Finans Merkezi" teşviklerini barındıran "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" oluşturacak.

VARLIK BARIŞI 2027’YE UZATILIYOR VE VERGİ İNCELEMESİ KALKIYOR

Ekonomi paketinin en çok ses getiren maddesi olan Varlık Barışı düzenlemesinde süreler ve güvenceler netleşti:

Son Başvuru Tarihi: Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunabilecek.

Mali Güvence: Bildirilen bu varlıklara isabet eden tutarlar hakkında hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, geriye dönük mali araştırma açılmayacak.





YURT DIŞI KAZANÇLARINA 20 YIL VERGİ MUAFİYETİ VE ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI

Türkiye'ye yönelik nitelikli yatırımları ve küresel sermaye göçünü teşvik etmek amacıyla tarihi vergi kolaylıkları devreye alınıyor:

20 Yıllık Muafiyet: Türkiye'de yerleşmiş sayılan ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan kişilerin, yurt dışından elde ettikleri tüm kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Nitelikli Personele Destek: Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personelin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan ücret kısımları için de gelir vergisi istisnası uygulanacak.



VERGİ BORÇLARINA 72 AY TAKSİT VE İFM TEŞVİKLERİ 2047'YE UZATILIYOR

Kamu alacaklarının tahsilatını rahatlatmayı ve dev finans projelerini küresel ölçekte rekabetçi kılmayı hedefleyen diğer maddeler ise şöyle:

72 Ay Taksit Kolaylığı: Amme (kamu) alacaklarına ilişkin tecillerdeki azami taksit süresi 36 aydan 72 aya (6 yıl) çıkarılıyor.

Teminatsız Üst Sınır: Kamuya olan borçlarda teminatsız tecil tutarı üst sınırı 1 milyon liraya yükseltiliyor.

İstanbul Finans Merkezi (İFM): Katılımcı belgesi alan finansal kuruluşların kazançlarına uygulanan %100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca bu kuruluşların kuruluş ve izin aşamalarındaki finansal faaliyet harç muafiyeti 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.



MECLİS KOMİSYONLARININ YOĞUN ÇARŞAMBA MESAİSİ

Çarşamba gününden itibaren ihtisas komisyonlarında da kritik sunumlar ve yeni yasa mesaileri başlıyor:

Türk Kızılay Kanun Teklifi: AK Parti grubunun geçtiğimiz hafta sunduğu yeni yasa teklifinin komisyondaki görüşme takvimi çarşamba günü start alıyor.

Finansal Okuryazarlık: Dilekçe Komisyonu bünyesindeki alt komisyon; çarşamba günü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini dinleyerek okullarda ve toplumda finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına dair sunumları raporlaştıracak.

Grup Toplantıları: Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları haftalık lider mesajlarını kürsüden paylaşacak.