Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararname ile Ankara valiliğine atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin bir veda mesajı yayımladı. Mesajında "Cumhuriyetimizin başkentinin hizmetinde olacağım" diyen Vasip Şahin, "Sayın cumhurbaşkanımıza en kalbî şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

Vasip Şahin'in veda mesajı şöyle:



Saygıdeğer İstanbullular, 15 Eylül 2014 günü yayımlanan kararnameyle atandığım İstanbul Valiliği vazifemi bugün itibariyle tamamlamış olup Ankara Valisi olarak hizmete devam etmek üzere Bâb-ı Âlî’den ayrılıyorum. Biri ülkemizin gözbebeği, diğeri de başkenti olan bu iki güzide şehrin valiliği gibi müstesna ve şerefli görevlere şahsımı layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbî şükranlarımı arz ederim.



Bir mülkî idare mensubu olarak Anadolu’nun ücra bir ilçesinde kaymakamlık yaparken de illerimizde vali olarak görev üstlenmişken de medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul’u idare görevi tevdî edildiğinde de elimden geldiğince, gücümün yettiğince devletime ve milletime hizmet etmeye çalıştım. Yurdumuzun her karış toprağı elbette ki mübarek ve muazzezdir. Ancak vatanın hülasası olan İstanbul, bütün bu coğrafyaya ruh verirken asırlardır bağrında yeşerttiği ilim ve irfanla insanlığa ışık olan şehirdir. Böyle bir şehrin hâdimi olmak da hassaten bir şeref ve iftihar sebebidir.



İstanbul Valisi olarak geçen senelerim, ömrümün sonuna dek, gönlümün en derininde müstesna bir yere sahip olacaktır. Bu süreçte İstanbul’umuz için can u gönülden, heves ve heyecan ile çalışarak bana her zaman destek veren adlî, askerî, siyasî kurum ve kuruluşlarımızın mensuplarına; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan tüm mesai arkadaşlarıma; kaymakamlarımıza; Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarımıza; eğitim, ilim, kültür, sanat ve spor dünyamızın çok kıymetli insanlarına; sivil toplum kuruluşlarına; yazılı ve görsel basının değerli mensuplarına ve yakın mesaide bulunduğumuz tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim.

Aziz İstanbul’un çok kıymetli sakinleri! Harcı estetik ve zarafetle yoğrulmuş ve zirve eserlerle bezenmiş şehrimizden ayrılırken hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Âzamî ihtimam, hassasiyet, dikkat ve gayretle hâdimi olduğum İstanbul’dan sonra inşallah aynı gayret ve niyetle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhuriyetimizin başkentinin hizmetinde olacağım.



Hayırla yâd edilmek arzusuyla…



Kalın sağlıcakla!