Vasiyet bahanesiyle para dağıttılar: FETÖ'ye 5 ilde baskın

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından “vasiyet” bahanesiyle örgüt üyeleri tarafından gizli toplantılar düzenlendiği tespit edildi. Bu toplantılarda örgütün üst kadrosu tarafından gönderilen para yardımlarının dağıtıldığı belirlendi.

MUAVENETÇİLER ÜZERİNDEN FİNANSMAN AĞI KURULMUŞ

Yapılan teknik takip çalışmaları neticesinde, örgüt ile hiyerarşik bağını koparmayan bazı kişilere, “muavenetçi” olarak adlandırılan FETÖ imamları aracılığıyla finans desteği sağlandığı ortaya çıktı. Söz konusu yapılanmanın, örgüt içindeki dayanışmayı sürdürmeyi amaçladığı öğrenildi.

Başsavcılık koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum’da toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 10 kişi yakalandı. Firari konumda bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.