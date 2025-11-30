Vasiyetnamesiz davalarda yeni düzenleme: Miras sorununa çözüm geliyor

Meclise sunulan 11. Yargı Paketi, yazılı vasiyetname olmayan miras davalarında tasarrufların nasıl değerlendirileceğine ilişkin yeni hükümler içeriyor. Bedeli ödenmeyen konut, arsa ve iş yerleri artık bağış sayılmayacak; ispatlanamadığında tüm varisler arasında paylaştırılacak.

Vasiyetnamesiz davalarda yeni düzenleme: Miras sorununa çözüm geliyor
Meclise sunulan 11. Yargı Paketi, yazılı vasiyetname olmayan miras davalarında sıkça gündeme gelen taşınmaz tasarruflarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor. Teklifte, “yazılı miras bölüşümünün olmamasından yaşanan anlaşmazlıklar” ve “borç dahil kişiye ait tüm tasarrufların paylaşımından kaynaklı hukuki sorunlar” için uygulanacak yöntemler tanımlandı.

Düzenlemeye göre, konut, dükkan, arsa, iş yeri ve benzeri taşınmazlar mirasla bırakılmadığı halde varislerden biri tarafından kullanılsa bile, bu durum tek başına herhangi bir hak doğurmayacak. Teklifte bu tür tasarrufların “bağışlama ya da hediye statüsünde sayılmayacağı” açıkça belirtildi.

Mülkü kullanan varisin, taşınmazın kendisine miras yoluyla geçtiğini ya da bedelini ödediğini ispatlaması gerekecek. İspat sunulamaması halinde söz konusu taşınmaz, miras hukukuna göre tüm varisler arasında yeniden paylaştırılacak. Düzenleme kapsamında, konutta oturan veya arsayı kullanan kişilerin “Bu yerler bize bağışla geçmiştir” beyanları geçerlilik taşımayacak.

Taraflar, bedel ödendiğine veya devrin yapıldığına ilişkin belgeye ulaşmaları halinde 1 yıl içinde iptal davası açabilecek. Teklif yasalaştığında, vasiyetnamesiz tasarrufların değerlendirilmesinde ispat yükü açık şekilde tanımlanmış olacak.

