Rize’nin Çayeli ilçesinde ilkokul öğrencileri, vatan nöbetindeki Mehmetçiğe yeni yıl kartı ve mektubu gönderdi. Askerler de miniklerin bu sürprizini karşılıksız bırakmadı.

Bu birbirinden derin anlam yüklü mesajlar, minik öğrenciler ile vatan nöbetindeki Mehmetçiğimiz arasında geçti.



Rize’nin Çayeli ilçesinde, 9 Mart İlkokulu öğrencileri, kocaman yürekleriyle kağıt kaleme sarıldı. Doğu ve Güneydoğu’da, vatan görevinin başındaki askerlerimize, yeni yıl kartı ve mektubu yazdı.



Minik öğrencilerin gönlünden kağıtlara dökülen yazılarda neler mi vardı?



O gönül dolusu mektuplar ve tebrik kartları, Kars’ın Arpaçay İlçesi ile Tunceli Başakçı Köyü’ndeki Jandarma Komutanlıklarına ulaştı. Mehmetçik, bu tebrikleri işte böyle karşıladı.



Asker ağabeylerinden videolu yanıtı alan öğrenciler, mutluluklarına mutluluk kattı.





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