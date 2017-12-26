banner959
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu!
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu!
TSK: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
TSK: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

Vatan nöbetindeki Mehmetçiğe yeni yıl kartı ve mektup

Rize’nin Çayeli ilçesinde ilkokul öğrencileri, vatan nöbetindeki Mehmetçiğe yeni yıl kartı ve mektubu gönderdi. Askerler de miniklerin bu sürprizini karşılıksız bırakmadı.

Vatan nöbetindeki Mehmetçiğe yeni yıl kartı ve mektup

Bu birbirinden derin anlam yüklü mesajlar, minik öğrenciler ile vatan nöbetindeki Mehmetçiğimiz arasında geçti.

Rize’nin Çayeli ilçesinde, 9 Mart İlkokulu öğrencileri, kocaman yürekleriyle kağıt kaleme sarıldı. Doğu ve Güneydoğu’da, vatan görevinin başındaki askerlerimize, yeni yıl kartı ve mektubu yazdı.

Minik öğrencilerin gönlünden kağıtlara dökülen yazılarda neler mi vardı?

O gönül dolusu mektuplar ve tebrik kartları, Kars’ın Arpaçay İlçesi ile Tunceli Başakçı Köyü’ndeki Jandarma Komutanlıklarına ulaştı. Mehmetçik, bu tebrikleri işte böyle karşıladı.

Asker ağabeylerinden videolu yanıtı alan öğrenciler, mutluluklarına mutluluk kattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rize
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şehitler son yolculuklarına uğurlandı
Sonraki Haber
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.