Vatan Partili Ümit Baytur istanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Vatan Partililerin balıkçı Ümit ağabeyi Ümit Baytur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Baytur, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Vatan Partililerin balıkçı Ümit ağabeyiydi. Ömrünün 40 yılını partisine adadı.
Vatan Partisi’nin kıdemli kadrolarından Ümit Baytur, İstabul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Baytur için Söğütlüçeşme Camii’nde tören düzenlendi. Vatan Partili mücadele arkadaşları, Kadıköylüler, ailesi ve sevenleri Baytur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Vatan Partili Ümit Baytur, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.