Vatan partililer Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Yalçın Büyükdağlı ile ilçe belediye başkan aday adayları da katıldı.

Vatan partililer kahvaltıda bir araya geldi.



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen etkinliğe Vatan partisi belediye başkan aday adayları da katıldı.



Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Handan Ersin, kahvaltıya katılan cumhuriyet halk partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de teşekkür etti.



Kahvaltıda, Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Yüksek Mühendis Mimar Yalçın Büyükdağlı, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Büyükdağlı, Aydınlılara ücretsiz arsa üretme vaadinde bulundu.



Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Bahattin Nazlı'da, yerel seçimlerin genel seçimler gibi görülmesi gerektiğini söyledi.



Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı da bir toplantı düzenledi. Muğlalı partililer, il danışma toplantısında bir araya geldi. Muğla İl Başkanı Günal Dal, Vatan Partisi'nin ildeki sorunları tespit ettiğini ve bu bağlamda her göreve hazır olduklarını söyledi.



Vatan Partisi'nin Muğla adayları ve seçim bildirgeleri daha sonra açıklanacak.



Haber-Kamera: Güçlü Çezik

ulusal.com.tr