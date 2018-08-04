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Vatan Partililer yemekte buluştu

Vatan partililer Kuşadasında düzenlenen dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Ulusal Kanal yapımcılarından ünlü sunucu Gülgün Feyman da katıldı.

Vatan Partililer yemekte buluştu

Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı, dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğin özel konuğu Ulusal Kanal Program yapımcısı ünlü sunucu Gülgün Feyman'dı.

Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Handan Ersin, terörü lanetledi.

Gecede Vatan partililer Türk sanat müziği ve fasıl eşliğinde bir araya geldi, seçim yorgunluğunu attı. Güzel bir yaz gecesinde, huzurlu bir ortamda ülke meseleleri konuşuldu, sohbetler koyulaştı.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #yemek #kuşadası #aydın
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