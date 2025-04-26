Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da: Çözüm çağrısı Kartal'dan yükselecek

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ, işçilerin taleplerini ve sorunlarını meydanda dile getirecek.

Vatan Partisi de kadrolarıyla 1 Mayıs'ta Kartal’da olacak. Parti, emekçilerin yanında durarak mücadele kararlılığını gösterecek.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, tüm emekçileri Kartal Meydanı’nda buluşmaya davet etti. Özkan, 1 Mayıs'a "başı dik ve üreten Türkiye kararlılığıyla" ve "üreticilerin milli hükümetini inşa etme hedefiyle" girdiklerini vurguladı.

Özkan açıklamasında şunları kaydetti:

"İşçimizi, emeklilerimizi 1 Mayıs'ta Kartal Meydanı'na çağırıyoruz. Kriz derinleşiyor, köklü çözüm geliyor."

"Krizin faturası üreticinin ve emekçinin sırtına yığılmıştır."

"İşsizlik ve hayat pahalılığı emekçilerin boğazını sıkmaktadır."

"Üretenler söz sahibi olursa, Türkiyemiz borç batağında boğulmaz. Görev bizdedir! Vatan ve emek mücadelesi için mevziye girelim."

Özkan, mevcut sistemin çözüm üretemediğini belirterek, "Üreticilerin milli hükümeti, emek mücadelesinin köklü çözümü için yakıcı bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.