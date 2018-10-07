Vatan Partisi Ankara, Denizli ve Aydın'da yeni il başkanlarını belirlemek üzere olağanüstü kurultaylarını topladı. Ankara İl Başkanlığına oy çokluğuyla Aykut Diş seçildi. Aydın'ın da yeni il başkanı Bahattin Nazlı oldu. Kurultayda yapılan konuşmalarda terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi, ekonomik krize dikkat çekildi.

Vatan Partisi'nin Ankara ve Aydın İl Başkanları belli oldu.



Vatan Partisi Ankara İl Örgütü yeni başkanını belirlemek üzere olağanüstü kurultaya gitti. Kurultayın Divan Başkanlığına Genel Başkan yardımcısı Tülin Oygür seçildi. Oygür, halkın ekonomik tedbirlere güvenmediğini söyledi.



Kurultayda çok sayıda partili kürsüye çıktı, konuşmalar yapıldı ardından oylar kullanıldı. Ankara İl Başkanlığına oy çokluğuyla Aykut Diş seçildi. Diş, yaptığı teşekkür konuşmasında partililere mücadele çağrısı yaptı.



Ekonomik krizden etkilenen işçi ve işverenlerin sorunlarına dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ise "Bizim dönemlerimiz geliyor" dedi.



Ankara İl yöneticisi Hasan Yıldız da Mehmetçiğin vatan savaşında verdiği mücadeleye değindi.



Vatan Partisi Aydın İl Teşkilatında da olağanüstü kurultay heyecanı vardı.



Yapılan aylamada Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı'na Bahattin Nazlı seçildi.



Vatan Partisi Denizli İl Örgütü de genç kadroların önünü açmak olağanüstü kurultaya gitti.





HABER:DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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