Vatan Partisi, 4 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalarına da hız verdi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında kurulan koordinasyon merkezinde, bir yandan 39 ilçedeki çalışmaları planlanıyor, bir yandan da 4-9 Mayıs arası ilçe seçim kuruluna gidecek vatandaşlar aranıyor. Vatandaşın Alo imza hattına ilgisi yoğun. İşte o hummalı çalışmalar.

Çalışmalarda tempo yoğun. Telefon trafiği de hat safhada. Hepsinin hedefi de ortak. Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı yapmak.



İstanbul'da toplanan 50 bine yakın imza sahibi tek tek aranıyor. Bir yandan da "Alo imza hattına" yenileri geliyor.



Sabah 8'de başlayan çalışma bazen gece 12 'de bitiyor. Bazı günler geceyarısını da geçiyor.



Yorgunluk başladığı sıralarda gelen bir telefon tüm yorgunluğu alıyor. Köylerden arayan vatandaşlar, Perinçek'e imza atmak için otobüs talep ediyor.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda imza seferberliği çalışması son hızıyla sürüyor. İl Merkezinde kurulan 100 bin imza koordinasyon kurulu, hem 39 ilçedeki çalışmaları planlıyor, hem 4-9 Mayıs arası ilçe seçim kuruluna gidecek vatandaşı arıyor.



Çalışmaların başındaki isim Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, 4-9 Mayıs için vatandaşlara çağrı yaptı. Önsel "Perinçek aday olursa Türkiye'nin rengi değişecek" dedi.





HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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