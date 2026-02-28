Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor: Son durak İncirlik Üssü!

Vatan Partisi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı Türkiye genelinde sokağa inme kararı aldı. "İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır" sloganıyla başlatılan eylem planı kapsamında, birçok ilde basın açıklamaları düzenlenecek.

Vatan Partisi ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanlara iniyor: Son durak İncirlik Üssü!
Vatan Partisi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı Türkiye genelinde eylem seferberliği başlattı. "İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır" sloganıyla hareket eden parti, hükümetten henüz bir adım gelmemişken sokağa inme kararı aldı.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek saldırının Türkiye’yi de hedef aldığını belirterek İncirlik ve Kürecik üslerinin derhal kontrol altına alınması çağrısında bulunmuştu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da partinin görev başında olduğunu belirterek, bugünden itibaren ABD ve İsrail temsilcilikleri ile şehir merkezlerinin İran’la dayanışma alanlarına dönüştürüleceğini ilan etmişti.

SON DURAK İNCİRLİK ÜSSÜ

Bu kapsamda hazırlanan eylem takvimi bugün Denizli’de başlarken; Ankara, İzmir, Aydın, Ordu ve Bursa’daki meydan açıklamalarıyla devam edecek.

Sürecin en dikkat çekici durağı ise 4 Mart Çarşamba günü Adana’daki İncirlik Üssü Nizamiye Kapısı önünde yapılacak açıklama olacak.

İL İL AÇIKLAMA TAKVİMİ

Denizli’de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te Cumhuriyet Parkı’nda,

Ankara’da 1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00’te Ulus Meydanı’nda,

Aydın’da 1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.30’da Kent Meydanı/Efeler’de,

İzmir’de 1 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.30’da Alsancak Sevinç Pastanesi önünde,

Ordu’da 2 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.30’da Tahıl Pazarı Meydanı’nda,

Bursa’da 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te Şehreküstü Meydanı’nda,

Adana’da ise 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te İncirlik Üssü Nizamiye Kapısı önünde basın açıklamaları yapılacak.

