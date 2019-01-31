"HDP, PKK'yı Ermenistan'a sınır yapmak için Kars'ı almak istiyor" Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncer Mutluer'in bu sözleri, HDP'de rahatsızlık yarattı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, amaçlarının komşu ülkelerle işbirliği yapmak olduğunu savundu. Vatan Partisi adayı Mutluer'den de yeni açıklamalar geldi.

Kars seçimlerde kritik illerden biri. Deyim yerindeyse Doğu'ya açılan kapı...Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncer Mutluer adaylık sürecinde önemli uyarılarda bulunmuş, "Kars'ı HDP alırsa PKK'yı Ermenistan'a sınır yapacak" demişti.



Mutluer'in bu ifadelerine HDP Sözcüsü ve Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen cevap verdi. "Yeniakit.com.tr"ye açıklamalarda bulunan Bilgen, Türkiye'nin komşu olduğu coğrafya ve ülkelerle işbirliği yapmak istediklerini öne sürdü.



Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Mutluer'den yeni açıklamalar geldi. Belediye Başkan adayı, HDP'nin asıl amacını bir kez daha anlattı.

"Bizim derdimiz vatanımız. Biz HDP Kars'ı alırsa Türkiye'ye yararının olmayacağını anlatıyoruz. Art niyetli davranacaklar. Kars'tan Ermenistan'a açılan kapı var. Eğer seçimi alırlarsa Ermenistan ile anlaşma yapacaklar ve terörü tırmandıracaklar. Türkiye'nin Doğu'ya açılmasını engellemek istiyorlar. Kuzeydoğu'dan büyük darbe aldıkları Karadeniz'e açılmak istiyorlar."



Ayrıca Bilgen, CHP ve HDP ile olan yakınlaşmaya değindi. "Siyasette ittifaklar normaldir. Bunu polemik haline getirmemek gerekir" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr



