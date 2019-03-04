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Vatan Partisi adayı Osman Erbil'den emekçi kadınlara ziyaret

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Osman Erbil, Emekçi Kadınlar Günü için Özgürlük Parkı’nda stant açan kadın derneklerini ziyaret etti

Vatan Partisi adayı Osman Erbil'den emekçi kadınlara ziyaret

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Osman Erbil, Emekçi Kadınlar Günü için Özgürlük Parkı’nda stant açan kadın derneklerini ziyaret etti.Erbil, kadınların sergiledikleri el işi çanta, şal, bileklik, örgü vb. ürünleri inceledi. Hem dernek yöneticileri hem de standa uğrayan vatandaşlarla sohbet eden Erbil, “Mustafa Kemal'in askeri” olarak Kadıköy Belediyesi Başkanlığı'na aday olduğunu vurguladı.

3 Mart 1924'te devrim yasalarının çıkarılmasının yıl dönümünü de kutlayan Erbil, “3 Mart kanunlarıyla Cumhuriyetimizin laik sisteminin temelleri atıldı” dedi. Erbil ayrıca sohbet ettiği herkese 3 Mart'ın önemi adına, üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı kitap ayraçlarını hediye etti. Vatan Partisi adayına teşekkür eden Kadıköylüler, Erbil'e seçim için başarı dilediler.


Kaynak: AA
Etiketler; #osman erbil #yerel seçim #Kadıköy #vatan partisi
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