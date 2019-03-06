Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, TEMA Vakfı’nın toplantısında çevrecilerle bir araya geldi.

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, TEMA Vakfı’nın toplantısında çevrecilerle bir araya geldi.



Erbil, Kadıköy’ün daha yaşanabilir, doğayla barışık bir kent olması için nelerin yapılabileceğiyle ilgili TEMA Vakfı yöneticileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

TEMA Vakfı Kadıköy İlçe Başkanı Gülseren Baltoprağı, ağacı, denizi sevmenin vatanı sevmek kadar önemli olduğunu, çocuktan yaşlıya her yaştaki insanımızda doğa sevgisi bilincinin kazandırılmasını için gönüllüler ile birlikte çalıştıklarını ifade etti, yürüttükleri çalışmaları Erbil’e aktardı. Erbil, doğayla barışık bir kentleşme için beton ve taşıtın değil insan ve doğanın ön planda olması gerektiğini söyledi.



Erbil, ‘’Belediyeleri yönettiğimizde, öncelikle TEMA gibi doğa dostu kurumlarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Belediyenin binalarını TEMA gibi kamu çıkarı için çalışan dernek ve vakıflara tahsis edeceğiz. Kira ödemek zorunda olanları kiradan kurtaracağız. Kadıköy’de kentsel yenilenme dedikleri rant dönüşümünü mutlaka azaltmalıyız. Yeşili korumadan yapılan imara karşı çözüm yaratacağız. Eğer tarımı teşvik etmezsek insanlar metropollere akmaya devam eder. Bunu önlemek için merkezi planlama şart. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İlker Yücel’in açıkladığı Mavi İstanbul projesiyle toplu taşımacılıkta deniz yolunun oranını artırmayı dile getiren sadece Vatan Partisi oldu. Denizde hayat var, rant yok. O yüzden karayolu değil deniz yolu diyoruz. Kadıköy’de de aynı şeyi yapacağız. Eskiden olduğu gibiKadıköy’ün mahalleleri arasındakiulaşımı da deniz dolmuşları ile sağlayacağız.’’ dedi. Erbil, ‘’ Daha yaşanabilir bir Kadıköy’ü ancak TEMA gibi kurumlarımızla yaratabiliriz.’’ diyerek TEMA ile ortak projelerde buluşacaklarının sözünü verdi.



Erbil ayrıca toplantı sonunda TEMA vakfına üye oldu. Erbil’in rozetini TEMA Vakfı Kadıköy İlçe Başkanı Gülseren Bal taktı.

