Vatan Partisi adayları Aydın'da seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Efeler Belediye Başkan adayı Gökhan Doğan, özel halk otobüsleri kooperatifini ziyaret etti, şoförlerin sorunlarını dinledi.

Vatan Partisi Aydın'da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Efeler Belediye Başkan adayı Gökhan Doğan, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın'ı ziyaret etti. Ziyaret oldukça samimi geçti.



Aynı zamanda Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkan Yardımcısı olan Okan Yalçın, mazottaki fiyat artışının kendilerini vurduğunu anlattı.



Yalçın, ayrıca şoförlerin ekmek teknesi olan araç alımlarında kalıcı KDV desteği istedi.



Sürücü hatalarının Aydın'da trafik sıkışıklığını artırdığı görüşünde Okan Yalçın.



Günaydın Işık da, minibüs duraklarına park edilmesinin trafiği aksattığı görüşünde.



Vatan Partililer şehiriçi şoförlerinin sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sundu. Efeler kent merkezinde trafik, otopark ve yıkılan minibüs garajı gibi sorunlar halen çözüm bekliyor.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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