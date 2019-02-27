banner1002
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Hindistan-Pakistan gerilimi Türk ekonomisini etkiler mi?
Hindistan-Pakistan gerilimi Türk ekonomisini etkiler mi?
Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da
Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da

Vatan Partisi adayı Tülin Oygür'den Mansur Yavaş'a tepki

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın "Harcamalarımızı uluslararası denetim firmalarına denetlettireceğiz." açıklamasına Vatan Partisinden jet yanıt geldi. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, Yavaş'ın çıkışının yeni bir "McKinsey skandalı" olduğunu söyledi. Oygür, belediyeyi uluslararası firmaların değil halkın denetimine açacaklarını vurguladı

Vatan Partisi adayı Tülin Oygür'den Mansur Yavaş'a tepki

CHP belediyeyi uluslararası denetim firmalarına açacağını vadetti. Vatan Partisinden jet yanıt geldi.

AKP'nin Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için McKinsey ile anlaşması kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmuştu. Ardından iktidar partisi anlaşmayı iptal etmişti. McKinsey polemiğinin ardından ise CHP'den tartışma yaratacak bir çıkış geldi. Açıklamayı  CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş yaptı. Bağlıca'da konuşan Yavaş, belediyeye ait tüm harcamaları uluslararası denetim firmalarına açacaklarını belirtti.

Yavaş'ın sözlerine, Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Prof. Dr. Tulün Oygür'den yanıt gecikmedi.

Oygür, belediye denetimlerini uluslararası firmalara değil halka açacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #ankara #vatan partisi #Mansur Yavaş #tülin oygür
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.