CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın "Harcamalarımızı uluslararası denetim firmalarına denetlettireceğiz." açıklamasına Vatan Partisinden jet yanıt geldi. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, Yavaş'ın çıkışının yeni bir "McKinsey skandalı" olduğunu söyledi. Oygür, belediyeyi uluslararası firmaların değil halkın denetimine açacaklarını vurguladı

CHP belediyeyi uluslararası denetim firmalarına açacağını vadetti. Vatan Partisinden jet yanıt geldi.



AKP'nin Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için McKinsey ile anlaşması kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmuştu. Ardından iktidar partisi anlaşmayı iptal etmişti. McKinsey polemiğinin ardından ise CHP'den tartışma yaratacak bir çıkış geldi. Açıklamayı CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş yaptı. Bağlıca'da konuşan Yavaş, belediyeye ait tüm harcamaları uluslararası denetim firmalarına açacaklarını belirtti.



Yavaş'ın sözlerine, Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Prof. Dr. Tulün Oygür'den yanıt gecikmedi.



Oygür, belediye denetimlerini uluslararası firmalara değil halka açacaklarını söyledi.







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