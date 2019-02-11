Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, ABD destekli darbe girişimine karşı imza kampanyası başlattı. Vatan Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Prof. Dr. Tulin Oygür de Venezuela’nın Ankara büyükelçiliğini ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Büyükelçi Jose Bracho Reyes ile görüşen Oygür, “Emperyalist saldırı altındaki Venezuela’nın sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı

ABD destekli darbe girişimine karşı imza kampanyası başlattılar. İlk destek Vatan Partisi’nden geldi.



Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, ABD destekli darbe girişimine karşı imza kampanyası başlattı.



ABD halkına seslenen, emperyalist ve hukuksuz müdahalelere karşı çıkılması gerektiği vurgulanan bildiriye ilk imzalar Vatan Partisi’nden geldi.



Vatan Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Prof. Dr. Tulin Oygür, kalabalık bir heyetle birlikte Venezuela’nın Ankara büyükelçiliğini ziyaret etti.



Büyükelçi Jose Bracho Reyes tarafından ağırlanan Oygür, partisinin dayanışma duygularını ifade etti.



Büyükelçi Reyes ve Oygür ortak açıklama yaptı.



Vatan Partisi’nin ve Türk halkının gösterdiği dostluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Reyes’in bir de sürprizi vardı.

"Dışişleri Bakanımız yakında Türkiye’ye gelecek. Kendisini sizlerle buluşturmak istiyoruz."



Venezuela’nın resmi ve meşru lideri Nicolas Maduro, ABD güdümlü darbe girişimine karşı direniyor.



Türkiye’nin de dahil olduğu çok sayıda ülke ise darbe girişimine karşı Maduro’nun yanında yer alıyor.





ulusal.com.tr