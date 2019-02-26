31 mart yerel seçimleri yaklaşırken, adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Adayı Mustafa Güleç, Güney'de esnafı ziyaret ederken, Kars'ta "Efsane Başkan" Tuncay Mutluer, gençlere projelerini anlattı. Muğla Büyükşehir Adayı Günal Dal, bir basın toplantısıyla 13 yönetim ilkesini Gaziantep'te ise Vatan Partisi genç ve kadın adaylarla dikkat çekiyor.

Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç seçim çalışmalarına Güney'de devam etti. Güleç, Güney'de esnaf ve pazar yerini ziyaret etti.



Aday Güleç daha sonra CHP Güney Belediye Başkan adayı Mustafa Urtekin'e destek ziyaretinde bulundu.



Vatan Partisi'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Günal Dal, Muğla'nın en genç adayı olan Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Özer ile kameralar karşısına geçti. Dal, 13 ilçe için 132 ilkelerini açıkladı.



Vatan Partisi, Gaziantep'te genç ve kadın adaylarıyla dikkat çekiyor. Gaziantep'te yarışacak 6 kadın adaydan ikisi Vatan Partisi'nden…



Seyyale Ergün Şehitkâmil Belediye Başkan adayı, Fahrinüsa Güney Erdoğan Yel de Şahinbey Belediye Başkan adayı oldular.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının en genci olan Sinan Büyükhatipoğlu, kentin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, projelerini anlattı.



Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçe, Kars caddelerinde gençlere belediyeden beklentilerini sordu.



Vatan Partisi Kars Büyükşehir Belediye Başkan Adayı "Efsane Başkan" Tuncay Mutluer ise, Başkan olduğu taktirde gençler için neler yapacağını anlattı.



Aday Mutluer, seçim çalışmaları kapsamında Muhammed'in kızı Hz.Fatma'nın doğum günü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.





ulusal.com.tr