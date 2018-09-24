Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Küçük: Bütün akçeli suçlar, zimmet, çıkar amaçlı suç örgütü, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak gibi konusu parayla ilgili olan, çoğu da vatandaşın verdiği vergilerden oluşan, devletin kaynaklarına yönelmiş bu suçların büyük kısmı affediliyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Küçük, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda MHP'nin af tasarısını değerlendirdi.



Büyük bir krizin göbeğindeyen, Amerika'ya karşı büyük bir mücadele verirken MHP'nin Türkiye'nin gündemine böyle bir af teklifini getirmesini anlayamadığını kaydeden Küçük, "Ancak AKP Hükümeti şu anda bu konuda nazlı görünüyor olmakla beraber altına gizli bir mutabakat olabileceği kanaatini taşıyorum. MHP daha önce bilindiği gibi bir taslak metnini kamuoyuna sunmuştu. Parti olarak onaylamadığımızı beyan etmiştik Ancak MHP yeni bir tasarıyı tekrar gündeme taşıdı. Bu iki tasarı arasındaki farkları incelediğimizde, bu yeni tasannın eskisine göre daha geniş düzenlemeler içerdiğini görüyoruz" dedi.



'BÜTÜN AKÇELİ SUÇLAR AFFEDİLİYOR'



Avukat Zeynep Küçüh teklifteki ayrıntılar konusunda da şunları söyledi: "Genel olarak bu af tasarısını incelediğinizde şunu görüyorsunuz: Bütün akçeli suçlar, örnek vermek gerekirse; zimmet, çıkar amaçlı suç örgütü, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak gibi konusu parayla ilgili olan, çoğu da vatandaşın verdiği vergilerden oluşan, devletin kaynaklarına yönelmiş bu suçlann büyük kısmı affediliyor. Affa tabi olacak suçlarda en büyük kalem maalesef akçeli suçlar. Böyle olunca affin hangi amaca yönelik olduğu sorusu akla geliyor."



'İKTİDARA YAKIN OLANLAR İŞLEDİ'



"Geçen süreçte birçok bu tarz hileli, zimmete para geçirme, ihaleyle ilgili suçlar özellikle iktidara yakın kaynaklar tarafından işlendi, işlenmeye devam ediyor. Affın kapsamını 2018 Mayıs ayına çekince, bu suçlann tamamının davadan muaf olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç olarak burada örtülü bir niyet olduğu, cezaevlerini boşaltmaktan ziyade altında başka bir niyet yattığı kanaati uyandı bende. Bu bir nevi suça teşvik, insanlar bilecek ki, bundan sonrası içinde böyle bir durum söz konusu olabilir. Nasıl olsa af çıkar şeklinde bir algı da yaratılıyor. Bu tarz afların suçu önleme ve mücadele anlamında çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum."