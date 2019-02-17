Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Çubuk, Haymana Elmadağ belediye başkan adaylarını açıkladı.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, Ankara'da üç büyük ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte o isimler:



Çankaya Belediye Başkan Adayı Avukat Hasan Fırat Kayaönü, Keçiören Belediye Başkan Adayı Yüksek Teknoloji Uzmanı Murat Ünal, Altındağ Belediye Başkan Adayı emekli Memur, eski Enerji Sanayi Maden Sendikası Genel Başkanı Sefa Koçoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı emekli Hemşire Sevim Deligöz, Çubuk Belediye Başkan Adayı İşçi Dursun Keskin, Haymana Belediye Başkan Adayı İçişleri Bakanlığı emekli Memuru Abdülkadir Uludağ, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Sanat Yönetmeni Yılmaz Şekerbay.



Diş Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamaya “31 Mart 2019 mahalli seçimlerine mecburiyetler eşliğinde gidiyoruz” sözleriyle başladı. Aykut Diş, “Ciddi sorunlarla boğuşuyoruz, telafisi olmayacak süreçlerden geçiyoruz. Birinci mecburiyet, ekonomik sıkıntılarımızı aşma mecburiyetidir. Türkiye’miz küresel dolar vurguncularının kıskacında; onların şantaj ve spekülasyonlarına direnmeye çalışıyor. Fakat yönetenlerin yetersiz --plansız, programsız, hesapsız-- siyasi ve ekonomik adımları nedeniyle direncimiz zayıf… Tüketim ve borçlanma ekonomisinin pençesinde her geçen gün kan kaybediyoruz: Döviz kontrol edilemiyor, Maliyetler ve fiyatlar yükseliyor. Ürünler elde kalıyor. İşten çıkarmalar artıyor. İflas bayrakları çekiliyor” dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanların “serbest piyasa” ifadelerine atıfta bulunan Diş, “Borcu borçla çevirmenin matematiğini yapıyorlar” diye konuştu.



GÜVENLİK MECBURİYETİ



Diş, ikinci mecburiyetin de ülke çıkarlarını ve huzuru korumak için güvenliği sağlama mecburiyeti olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Emperyalist devletler, hala içeriden ve dışarıdan Türkiye’mizi sıkıştırmanın ve diz çökertmenin yollarını arıyorlar. Uluslararası güçlerin dinci piyonu; darbeci ve gerici ajan şebekesi FETÖ gizli yapılarıyla yeni eylemler için fırsat kolluyor. ABD, petrol koridoru oluşturmak için Suriye sınırımıza konuşlandırdığı, 5 bin TIR silah verdiği bölücü terör örgütü PKK’yı ve yan kolu HDP korumaya devam ediyor. İsrail ve Yunanistan gemileri Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta sahalarımızı ihlal ederek enerji yataklarımızı taciz ediyor. Rusya, İran, Çin, Azerbaycan ve Asya ülkeleri gibi gerçek müttefiklerimizle aramızı bozmak ve Türkiye’yi yalnızlaştırmak için oyunlar sergileniyor. Batı ülkelerinde Türkiye aleyhtarı haksız propaganda şiddetleniyor.”



'FITRATLARINDA ÜRETİM EKONOMİSİ YOK'



“Üçüncü mecburiyet ise, tüm bu saldırı ve tehditlere karşı Türk milletini zinde tutma mecburiyetidir” ifadelerini kullanan Diş, şunları söyledi: “Millet kutuplaştırılmaktadır. Dayanışma ve yardımlaşma kültürümüz yok olmaktadır. Doğaya ve diğer canlılara saygı yitirilmektedir. Değer yargılarımız değişmektedir. Milli bilinç zayıflamaktadır. Bir tarafta milletimizi tanzim kuyruklarına mecbur eden, üretim ekonomisini hayata geçirme, komşularla ve gerçek müttefiklerimizle dostluk kurma noktasında tereddüt eden; yalpalayan, tutarsız bir iktidar bloğu var. Diğer tarafta ise ülkeyi bölmek ve güçsüz düşürmek isteyen emperyalistlerin piyonlarını sırtına alıp onların çizdiği yoldan iktidar olmak isteyen, yani Türkiye’yi yeniden Amerikancılaştırmak isteyen muhalefet bloğu var. İkisi de çıkmaz! Çünkü ikisi de serbest piyasacı…



İkisi de ulusal güvenlik meselelerimizin ciddiyetinin farkında değil! İkisi de kutuplaştırıyor. Ne CHP bloğu, ne de AK Parti bloğu Türkiye’yi refaha ve huzura eriştiremezler. Çünkü düzeniçiler… Aynı sistemin farklı renkleridirler. Sistem partileri Türkiye’nin bütün sorunlarının müsebbibidirler! Hepsi şimdiden rantçılara, tarikatçılara ihale sözleri vermişler. Türkiyemiz çıkmaz sokak partileriyle sorunlarını kesin çözüme ulaştıramaz. Çünkü onların fıtratında üretim ekonomisi yok! Halkçılık, kamuculuk yok!



Şapkadan tavşan çıkarılır gibi çıkarılan geçmişleri şaibeli adaylarla Ankara yönetilemez. Ülke yanarken, kasılıp kavrulurken ortada görünmeyen fakat seçimler yaklaştı mı kış uykusundan uyanıp gelen adaylarla Ankara yönetilemez. 31 Mart Yerel Seçimleri Türkiyemiz için bir fırsattır.



Düzen partilerinden kurtulmak, kaynaklarımızı rantiyecilerden kurtararak birlikte üretmeye ve hakça paylaşmaya seferber etmek için bir fırsattır.



Vatan Partisi olarak Ankaralıları, Ankara’nın hiçbir yerinde seçeneksiz bırakmıyoruz.



Ankaralılara gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri, halkın içinden gelen ve halkın gerçek dostu; yetkili, çalışkan, dürüst, mütevazi, samimi, emekçi ve mücadeleci adaylar sunuyoruz.



Cumhuriyet Ankara’sına Cumhuriyetin fedai ve çalışkan kuşaklarının terbiyesi ile donanmış Atatürkçü adaylar sunuyoruz.”



GERÇEK ATATÜRKÇÜ ADAYLAR



Diş, partisinin adaylarının Atatürk'ten geçinen kişiler değil gerçek Atatürkçü olduklarını kaydetti. Diş, “Ankara’yı üreten ve hakça paylaşan Türkiye’nin öncü başkenti yapmak için yetki istiyoruz. Çılgın projelerimiz yok, aslan gibi köklü çözümlerimiz var. Atatürk’ten miras programımız var. Asıl ihtiyaç da budur. O nedenle aritmetik geçmiş önemsizdir. Sözde değil özde Refah ve huzur için tek seçeneğiz. Üreten Türkiye için tek seçeneğiz” sözleriyle adayları tanıttı.



O isimler şöyle:



Çankaya Belediye Başkan Adayı Avukat Hasan Fırat Kayaönü,



Keçiören Belediye Başkan Adayı Yüksek Teknoloji Uzmanı Murat Ünal,



Altındağ Belediye Başkan Adayı emekli Memur, eski Enerji Sanayi Maden Sendikası Genel Başkanı Sefa Koçoğlu,



Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı emekli Hemşire Sevim Deligöz,



Çubuk Belediye Başkan Adayı İşçi Dursun Keskin,



Haymana Belediye Başkan Adayı İçişleri Bakanlığı emekli Memuru Abdülkadir Uludağ,



Elmadağ Belediye Başkan Adayı Sanat Yönetmeni Yılmaz Şekerbay.



Diş konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Milli ve demokratik Ankara için, üretken ve toplumcu Ankara için, özgür ve çağdaş Ankara için, insanın, kadının, çocukların ve gençlerin Ankara’sı için, doğanın ve canlıların da başkenti olacak bir Ankara için, engelsiz bir Ankara için tek seçenek Vatan Partisi. Algı operasyonlarıyla, ambargolarla, sansürlerle, sayısal hesaplarla, anket oyunlarıyla ve psikolojik savaşla bu ülkenin vatanseverlerini teslim alamazlar! TV programları, gazete sütunları, bilbordlar, dev ekranlar, internet siteleri onların olsun; Atatürk’ten miras programımızla gelecek bizimdir!”



7 KADIN ADAY



Vatan Partisi, geçtiğimiz günlerde de 6 kadın adayı açıklamıştı. Bugün açıklanan Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı emekli Hemşire Sevim Deligöz ile bu sayı 7'ye yükseldi. Vatan Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile de dikkat çekiyor. Prof. Dr. Tülin Oygür partinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Ankaralıların beğenisini topluyor.



Vatan Partisi’nin Ankara’daki kadın adayları şöyle:



Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Diş Hekimi Şen Yazgan

Etimesgut Belediye Başkan Adayı Emekli Öğretmen Gülser Bektaş

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Emekli Eğitimci Ergül Bezci

Sincan Belediye Başkan Adayı İşletmeci Perihan Karagöllü

Beypazarı Belediye Başkan Adayı Emekli Filiz Kayaönü

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Emekli Öğretmen Aysel Timuroğlu

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı emekli Hemşire Sevim Deligöz.



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