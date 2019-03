Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür, seçim bildirgesini açıkladı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Oygür'ün '100 Adımla Başkent'in 100. Yılına' sloganıyla duyurduğu bildirgesi büyük beğeni topladı

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür, “100 Adımla Başkent'in 100. Yılına” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Ankara Plaza Otel'de konuşan Oygür, Ankaralıları selamlayarak başladığı açıklamasında “31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine mecburiyetler eşliğinde gidiyoruz. Ciddi sorunlarla boğuşuyoruz, telafisi olmayacak süreçlerden geçiyoruz. Birinci mecburiyet, ekonomik sıkıntılarımızı aşma mecburiyetidir. Türkiye’miz küresel dolar vurguncularının kıskacında; onların şantaj ve spekülasyonlarına direnmeye çalışıyor. Fakat yönetenlerin yetersiz siyasi ve ekonomik adımları nedeniyle direncimiz zayıf” dedi.



“Tüketim ve borçlanma ekonomisinin pençesinde her geçen gün kan kaybediyoruz: Döviz kontrol edilemiyor. Maliyetler ve fiyatlar yükseliyor. Ürünler elde kalıyor. İşten çıkarmalar artıyor. İflas bayrakları çekiliyor” ifadelerini kullanan Oygür, konuşmasına şöyle devam etti:



“İkinci mecburiyet, ülke çıkarlarımızı ve huzurumuzu korumak için güvenliğimizi sağlama mecburiyetidir. Emperyalist devletler, hala içeriden ve dışarıdan Türkiye’mizi sıkıştırmanın ve diz çökertmenin yollarını arıyorlar. Uluslararası güçlerin dinci piyonu, darbeci ve gerici ajan şebekesi FETÖ gizli yapılarıyla yeni eylemler için fırsat kolluyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), petrol koridoru oluşturmak için Suriye sınırımıza konuşlandırdığı ve5000 TIR silah verdiği bölücü terör örgütü PKK’yıkollamaya devam ediyor. İsrail ve Yunanistan gemileri Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta sahalarımızı ihlal ederek enerji yataklarımızı taciz ediyor. Rusya, İran, Çin, Azerbaycan ve Asya ülkeleri gibi gerçek müttefiklerimizle aramızı bozmak ve Türkiye’yi yalnızlaştırmak için oyunlar sergileniyor. Batı ülkelerinde Türkiye aleyhtarı haksız propaganda şiddetleniyor.”



Üçüncü mecburiyetin de tüm saldırı ve tehditlere karşı Türk milletini zinde tutma mecburiyeti olduğuna dikkat çeken Oygür, “Millet kutuplaştırılmaktadır. Dayanışma ve yardımlaşma kültürümüz yok olmaktadır. Doğaya ve diğer canlılara saygı yitirilmektedir. Değer yargılarımız değişmektedir. Milli bilinç zayıflamaktadır. Bir tarafta milletimizi tanzim kuyruklarına mecbur eden, üretim ekonomisini hayata geçirme, komşularla ve gerçek müttefiklerimizle dostluk kurma noktasında tereddüt eden, yalpalayan, tutarsız bir iktidar bloğu var. Diğer tarafta ise ülkeyi bölmek ve güçsüz düşürmek isteyen emperyalistlerin piyonlarını sırtına alıp onların çizdiği yoldan iktidar olmak isteyen, yani Türkiye’yi yeniden Amerikancılaştırmak isteyen muhalefet bloğu var. İkisi de çıkmaz! Ne CHP bloğu, ne de AK Parti bloğu Türkiye’yi refaha ve huzura eriştiremezler. Çünkü düzeniçiler. Düzen partileri, Türkiye’nin bütün sorunlarının müsebbibidirler. Hepsi şimdiden rantçılara, tarikatçılara ihale sözleri vermişler. Türkiye’miz çıkmaz sokak partileriyle sorunlarını kesin çözüme ulaştıramaz. Şapkadan tavşan çıkarır gibi ortaya atılan, geçmişleri şaibeli adaylarla Ankara yönetilemez! Ülke yanarken, kasılıp kavrulurken ortada görünmeyen fakat seçimler yaklaştı mı kış uykusundan uyanıp gelen adaylarla Ankara yönetilemez! Biliyoruz; siz de “Böyle gitmez”,“Artık yeter” diyorsunuz. 31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’miz için bir fırsattır. Düzen partilerinden yakamızı sıyırmak, kaynaklarımızı rantiyecilerden kurtararak birlikte üretmeye ve hakça paylaşmaya seferber etmek için fırsattır. Vatan Partisi, yerel yönetimlerdeki özlü çözümleriyle Başkentte görevlere hazırdır. Ulu Bozkırda, Atatürk Cumhuriyeti’nin Merkezinde, Medeniyetin Başkentini, Başkentin Medeniyetiyle yükseltmeye hazırdır” açıklamalarında bulundu.



BURASI ANKARA



Oygür sözlerine şöyle devam etti: “Başkentler, devletlerin aynasıdır. Bir ülkenin başkenti ne kadar ferahsa, o ülke o kadar gelişmiştir. Ankara dünyanın en özel kentlerinden… Ankara’yı özel kılandeğerlerinin başında Türk Milleti’nin Kurtuluş Destanı’na yaptığı ev sahipliği geliyor. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar ve yıllarca süren savaşın ardından, içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni vatan, Türkiye Cumhuriyeti, işte o destanla büyümüştü. O destanla, dünyanın bütün mazlum milletlerine özgürlük kapısı açılmıştı. Ankara’nın, büyük kahramanlığın karargâhı olması ise bir tesadüf değil… Çünkü Ankara’nın kökünde Hitit var, Frig var, Roma var, Galat var, Selçuklu var, Osmanlı var, Ahiler var. Ankara’nın belleğinde medeniyet, kaderinde asalet var. O nedenle 'Burası herhangi bir yer değil', 'Burası Ankara' diyoruz. Rant düşkünü, beton sevdalısı partilerin Ankara’yı getirdiği durum ortadadır. Sorumlu tek başına şahıslar değil, sorumlu düzen partileridir! Vatan Partisi olarak, Devrimin Başkentinde, Başkentin Devrimini yapmak için yetki istiyoruz!”



100 ADIMLA BAŞKENTİN 100. YILINA



Oygür seçim bildirgesine ilişkin de şunları dile getirdi: “Yerel yönetim anlayışı genel siyaset anlayışından yola çıkılarak belirlenir. Yerel yönetimin “siyaset dışı” olduğunu ancak siyasi programını toplum önünde savunamayacak olanlar söyleyebilir. Vatan Partisi’nin Üreten ve Halkçı Yerel Yönetimler Programı, Partimizin Milli Hükümet Programındaki esaslara bağlıdır. Türkiye’nin bu sistem içinde artık gideceği bir yol kalmamıştır. Tek ve kesin çözüm öz kaynaklarımızla üretime dayanan yeni bir ekonomik düzenin inşasından ve bunu kararlılıkla sürdürebilecek bir iktidardan geçmektedir. Vatan Partisi, vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve halkın refahı önceliğiyle Türk Milletini buğday başaklarının kucakladığı çoban yıldızına oy vermeye çağırmaktadır. Yapacaklarımızı ilkelerimiz ve halka sözümüz olarak bildiriyoruz.”



İşte bildirgenin tam metni:



BURASI ANKARA

CUMHURİYETİMİZİN BAŞKENTİ,

YENİDEN KALKACAK AYAĞA!



1. Ankara’nın düzen partilerinin yönetiminde aldığı ağır hasarı giderecek ve Ankara’mıza tarihsel hakkı olan, emperyalizme karşı milli direnişimizin ve Cumhuriyetin aydınlanma ideolojisinin her taşından okunduğu“Cumhuriyetin Başkenti Ankara” kimliğini yeniden kazandıracağız.



2. Bu amaçlailgili bakanlıklardan, meslek odalarından, üniversitelerden ve halk platformlarından görevlendirilecek uzmanlarla “Ankara’yı İyileştirme Kurulu” oluşturacağız.



3. Ankara’ya Cumhuriyetin Başkenti kimliğini kazandırma çalışması, aynı zamandakentin tarihsel ve kültürel dokusunu da dikkate alan bir “Ulaştırma Ana Planı” ile birlikte ele alacağız.



4. Aynı şekilde, Cumhuriyet döneminden itibaren yaratılan mimari yapıları öne çıkarma, Ankara’nın hep saklanmış milat öncesine uzanan tarihi birikimini ortaya çıkarma, demokrasiyi simgeleyen mütevazı ve estetik geniş meydanlar yaratma ve Ankara’mızı önemli bir kültür, sanat, bilim şehri olmaya doğru hazırlama çalışmalarıyla eşgüdüm halinde yapacağız.



BURASI ANKARA

SON VERECEĞİZ RANTA, TALANA, İSRAFA



5. Belediyeciliği bazılarını zengin etme eylemine dönüştüren şirketleşmeye son vereceğiz.



6. Kamu hizmeti olan belediyeciliği rantiyecilikten, Ankaralımızı da “müşteri” olmaktankurtaracağız.



7. Kapalı kapılar ardında sözlerin kesildiği anlayışlara, kayırmaca ile yapılan ihale ve alım-satımlara son vereceğiz.



8. Reklam, basın, ikram, demirbaş eşya, makam aracı gibi kalemlerde lükse ve ihtiyaç fazlası harcamalara izin vermeyeceğiz.



9. Sayaçların, parkların, kaldırımların yenilenmesi gibi yollarla halkın haraca bağlanmasına son vereceğiz.



10. Dernek-vakıf yardımları veya kamu taşınmazı kiralamaları gibi kalemlerde azami tutumlu olmaya özen göstereceğiz.



11. Şeffaf ve denetime açık bir belediyecilik yapacak, alım-satım, anlaşma, ihale işlerini ve bütçemizi, internetten yayınlayacağımız Belediye Televizyonu ile kamunun bilgisi dâhilinde, denetime açık hale getireceğiz.



12. Denetim görevimizi de en önde tutacağız;Ankara halkının insanlık onuruna yaraşır, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip çıkacak, bu hakkı hiçe sayarak suyu, havayı, yeşili, kent mekânlarını kirletenlere göz açtırmayacağız; denetim görevlerinde göz yumma veya ayrıcalık tanıma gibi eskiden gelen yanlış tutumları bitireceğiz.



13. Hukuksuz uygulamalarına karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan ve Belediye aleyhine sonuçlanan bütün dava kararlarına uyacağız.



BURASI ANKARA

HER İŞ UZMANLA, PLANLA, PROGRAMLA



14. Hiçbir konuda hesapsız, kitapsız, gelişigüzel adım atmayacak ve attırmayacağız;her tür teşebbüsümüzde makro ve mikro planlara ve programlara dayanacağız.



15. Her işle ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerini alarak; kanaat bildirme yöntemini etkili ve kalıcı hale getirmek için mevzuata uygun düzenlemeler getireceğiz.



16. Görevlendirmelerde ve yürütücülükte liyakat esas olacak, Ankara’nın ilerlemesi için her işi ehline emanet edeceğiz.



17. Belediye İhtisas Komisyonlarında işin uzmanlarına görev vereceğiz.



BURASI ANKARA

GÖZÜMÜZ, GÖNLÜMÜZ İNSANIMIZDA



18. Belediyeciliği, her işin merkezine en büyük zenginlik kaynağımız olan insanımızı koyarak uygulayacağız.



19. Ankara’nın yoksul mahallelerini, işsizlerimizi, kadınlarımızı, engelli vatandaşımızı, sokakta yaşayan çocuklarımızı, düşkün haldeki yaşlılarımızı, evsizlerimizi öncelikli olarak ele alacağız.



20. Belediyenin kamusal hizmetlerini genişletmede önceliği kent yoksullarının yaşadığı bölgelere ve dar gelirli vatandaşlarımıza verecek, bu anlayışımızı giderek tüm kentte hayata geçireceğiz.



21. Belediyenin kuracağı tesis ve işletmelerde öncelikle işsiz gençlerimizi ve kadınlarımızı işe yerleştireceğiz ve onlarınitelikli işçi olmaları için eğitime alacağız.



22. Kadın istihdamını en az şimdiki düzeyin iki katına çıkarmak ve kadının çalışma hayatına atılmasını desteklemek üzere, her mahallede kuracağımız Halk Eğitim Merkezlerinde kreşler de açacağız.



23. Halk sağlığını desteklemek vemutlu, kaliteli bir yaşam için her mahallede“Belediye Spor Merkezleri” kuracağız. Bu merkezlerde, halkımızın yüzme sporuna artan olağanüstü ilgisini dikkate alarak birden fazla kapalı yüzme havuzu bulunduracağız.



24. Başkentimizdeki profesyonel ve amatör her branştan spor kulübüne hakkaniyet esasına göre destek vereceğiz.



25. Altyapıdan üstyapıya, her işimizde engelli vatandaşlarımızın haklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alacağız. Engelli konusunu dikkate almamış, çözmemiş hiçbir işi bitmiş olarak saymayacağız.



26. Engellilerimizi evlerinden çekip çıkaracağız ve hayatımıza katacağız. İş vereceğiz, sanata, spora yönelteceğiz.



27. Halkımıza engellilik konusunda aydınlatıcı eğitimler vereceğiz; çocuğundan yaşlısına, Ankara halkının engellilerle arasındaki bütün engelleri kaldıracağız.



28. Kamusal yaşlı bakım merkezlerinin son derece yetersiz olması nedeniyle adeta ortada bırakılmış olan dar gelirli veya geliri olmayan yaşlılarımıza ve onların ailelerine sahip çıkacağız; belediyeye ait yaşlı bakımevleri açacağız.



29. Uyuşturucuyla mücadelede emniyet güçlerimize, kamu tedavi merkezlerine ve ilgili derneklere destek vereceğiz. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimiz için, tedavilerinin yanında üreterek yaşama sarılmalarını sağlayacak, doğanın içinde yaşam köyleri kuracağız.



30. Kâğıt, plastik, şişe gibi katı atıkları toplayarak geçimini sağlayan insanlarımıza gerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gerek toplumda kabul görülmesi, gerekse çocuk işçiliğin önlenmesi konularında sahip çıkacağız.



31. Hepimizin yüreğini yakan dilencileri, uyuşturucu bağımlılarını,kimsesiz sokak çocuklarını, onurlu bir yaşama hazırlamak üzere sahipleneceğiz. Belediyenin olanakları yanında üniversiteler ve sanayicilerle işbirliği yaparak tedavilerini, eğitimlerini, iş ve meslek edinmelerini sağlayacağız.



32. Sokakta yaşayan vatandaşlarımız için Belediye Pansiyonları açacağız; barınmanın yanında beslenme ve sağlık hizmetlerini de vereceğiz.



BURASI ANKARA

KARARLAR HALKA DANIŞMAYLA



33. Belediyeciliği Ankaralıyı dinleyerek yapacağız. İlk iş olarak uzmanlarla, bilim ve sanat çevreleriyle ve halkla beraber, Ankara’yı gerçekten temsil edecek ve Ankara’ya değer katacak yeni bir logo tasarlayacağız.



34. İlçe belediyeleri üzerinden mahallelerde,mahalle halkının dayanışma halinde çözüm üretme süreçlerine katılacağı ve görüş bildireceği Halk Meclisleri örgütleyeceğiz.



35. Halkın dilek ve şikâyetlerindenhızla haberdar olmak ve eyleme geçmek üzere, her türlü iletişim kanalını kullanarak görev yapacakBelediye İletişim Merkezleri oluşturacağız.



36. Başkentimizin, uzun yıllardır terk edilen kentsel planlama, mimarlık, peyzajgibi tasarım yarışmaları kültürünü geri getirecek,yetkinlerin yanında halkın yaratıcılığının da izleneceği yarışmalar düzenleyeceğiz.



BURASI ANKARA

KAYNAKLAR ÜRETİME, İSTİHDAMA



37. “Rant Değil Üretim İçin Belediyecilik” anlayışımızla Ankara’da tarım alanlarının amacı dışında kullanımına son verecek, bu alanlarda tarımsal üretimi destekleyeceğiz.



38. Özelleştirilen ya da kapatılan tarımsal Kamu İktisadi Teşekküllerini yeniden kuracağız. Yem, gübre, tiftik, et-süt üretim ve işleme tesisleri, kombina, mezbaha, soğuk depo, parçalama, ambalajlama/paketleme gibi tarımsal üretimin ve tarımsal sanayinin canlanacağı her alana Belediye olarak teşvik sunacağız.



39. Atatürk gibi yapacağız! Atatürk Orman Çiftliğinin talandan kurtarabildiğimiz her alanında ve Ankara’nın çeperindeki elverişli arazilerde, teknolojik yeniliklerle donatacağımız örnek üretim çiftlikleri kurarak köylümüzü, çiftçimizi tarımsal üretime yeniden ısındıracağız.



40. Bakliyat, sebze, meyve, süt ve süt ürünlerini, arı ürünlerini çiftçilerimizden alarak doğrudan ekonomik fiyatlarla ve güvenilir yollarla halka sunan Gıda Kooperatiflerini kuracağız.



41. Ankara keçisini ve tiftiğini yeniden Ankara merkezli olarak dünyaya sunacağız.



42. Jeotermal kaynaklar açısından zengin olan bölgelerimizde jeotermal seracılığı geliştirmek üzere destekler vereceğiz.



43. Temel hizmetlerde kullanılan taş, beton, asfalt, çit, doğrama demir çelik, bitki türleri vb. ihtiyaçları Belediye bünyesinde üreterek hem şehrimize kazandıracağız hem de yurttaşlarımıza iş olanakları sağlayacağız.



44. İş ve yaşam güvencesi olmayan, emekçimizi adeta köleleştiren taşeronlaşmaya son vereceğiz.



45. İşsiz, yoksul Ankaralının kaderini, Belediyenin kendi kaynakları ve meslek kuruluşlarını, milli sanayicilerimiz, üniversitelerimizle birlikte yaratacağımız işbirlikleriyle Eğitim-Üretim-İstihdam çarkını kurarak değiştireceğiz.



46. Belediyemize ait sosyal merkezler, misafirhaneler, tesisler, restoranlar, kahveler, düğün salonları vb. tüm iştirakleri bizzat işleterek vatandaşlarımıza iş olanakları yaratacağız.



47. Belediye tasarrufundaki halk eğitim merkezlerini, gençlik merkezlerini, spor merkezlerini, etüt merkezlerini, meslek edindirme ve geliştirme merkezlerini, sanat okulları ve kreşlerin sayılarını ve niteliklerini arttırarak ataması yapılmayan öğretmenlerimizi istihdam edeceğiz.



BURASI ANKARA

KARARLILIKLA GİRECEĞİZ ALTYAPIYA



48. “Rantsal bölüşüm” haline sokulan kentsel dönüşüm uygulamalarını mercek altına alacağız.Kentsel dönüşümü, deprem veya su taşkınları gibi risk konularıyla sınırlı tutmayacak, imar hakkı yerine yaşam hakkı yaklaşımıyla şehrimize iyiplanlanmış, uzun vadeli bir altyapı sistemi kazandırarakkamusal alanların yeniden yaratılması için değerlendireceğiz.



49. Taşkın ve baskınların temel sebebi olan yağmur ve kar sularının kanalizasyonla aynı yerlerde toplanması ve aynı yerlerden taşınması sorununu çözeceğiz; değişen iklim koşullarına da uyumlu olacak şekilde ayrık kanalizasyon sistemi kuracağız.Yağmur ve kar sularının doğal yollardan tahliyesi için kent merkezinde yeşil ve topraklı alanları arttıracağız.



50. Bütün uyarılara rağmen asfalt altında bırakılan rögar kapaklarını, ayrık kanallarla birlikte sayılarını arttırarak asfalt seviyesine alacağız. Ayrıca yaya ve bisikletlilerin görünmez kazalarına yol açan mazgalları yeniden düzenleyeceğiz.



BURASI ANKARA

KAVUŞACAĞIZ TEMİZ SUYA, TEMİZ HAVAYA



51. Elli yıllık planlarla Ankara’nın su ihtiyacını çözeceğiz, Ankaralıyı bir daha klorür sülfatlı sert ve içilemeyen suya mahkûm etmeyeceğiz.



52. Normal standartlarda %10 olması gerekirken Ankara’da %30 olan içme suyundaki temiz su kaybını, kötü tesisat borularını hızla değiştirerek standartlara çekeceğiz.



53. Musluklardan temiz ve içilebilir su akıtacağız. Musluk suyunu içemeyen vatandaşın su testlerini onun yanında yapacağız; kusurlu çıkarsak o ay su faturası göndermeyeceğiz.



54. Avrupa’nın havası en kirli kentlerinden biri olan Ankara’mıza, yeşil alanlarımızı hızlı ve planlı biçimde genişleterek akciğer nakli yapacağız.



55. Değişen iklim koşullarının yaratacağı hava olaylarını ve hava kirliliğini en aza indirgeyecek şekilde bütün şehrimizde yaygın ağaçlandırma yapacağız.



56. Hava kirliliğinin başlıca nedenlerinden olan kömür kullanımını azaltmak için doğalgaz hizmetini kamu eliyle ucuzlatarak sunacağız; kömürün bedava dağıtımına son vereceğiz.



57. Dört yıl içinde merkezden çevreye kadar tüm Ankara’mızın doğalgaz hattını tamamlayacağız.



58. Jeomorfolojik yapısı nedeniyle yıllık ortalama rüzgâr hızı zaten çok düşük olan Ankara’da, rüzgar koridoru olan vadilerimizde rant uğruna çok katlı yapılaşmaya gidilmiş ve doğrudan halk sağlığına kast edilmiştir. Elde kalan veimarlaşmadan döndürebildiğimiz bütün vadilerimiziyapılaşmaya kapatarak korumaya alacağız.



BURASI ANKARA

ÇAĞDAŞ, UCUZ TOPLU TAŞIMA



59. İlgili bakanlıklar, meslek odaları, üniversiteler ve halk platformlarından oluşan geniş ve işlevli bir kurulla, kentin bütün akışını göz önüne alan ulaşım etütleri yaparak, toplu taşımayı cazip hale getiren, modern sistemlere ve taşıtlara dayanan, tarihsel ve kültürel dokuyu dikkate alan bütünleşmiş bir “Yeni Ulaşım Ana Planı” yapacağız.



60. Yeni Ulaşım Ana Planında öncelikleAnkaray ve Metroulaşımında yaşanan ciddi verimsizliği gidermek üzere trensefer sıklıklarını vemetro-otobüs bağlantılarını akılcı şekilde yeniden düzenleyeceğiz.



61. Yeni Ulaşım Ana Planında mevcuda ilave edilmesi gereken raylı sistemlere kullanışlı tramvay hatlarını da dâhil edeceğiz.



62. Engebeli yapısından kaynaklı bisikletle kesintisiz uzun mesafe ulaşıma fazla uygun olmayan şehrimizde, mümkün olan en elverişli hatlarda bisiklet yollarının yapımını gözetleyeceğiz.



63. Toplu ulaşım biniş ve transfer ücretlerini düşüreceğiz. Süre zarfı içindeki aktarma hakkı sayısını arttıracağız.



64. Kamu ve özel ulaşım araçlarının tümünün kullanımını, ilkokul çağındaki öğrencilerimize ücretsiz, orta öğretim, lise ve üniversite çağındaki öğrencilerimize 1 TL yapacağız.

65. Ankara halkının,sıkışık Eskişehir Yolu trafiğinde ambulanslarveya arabalarla Bilkent’teki Şehir Hastanesine acil ulaşmaya çalışırken telafisi imkânsız zararlara uğramalarını önlemek için buradaki ulaşım sorununu “Kırmızı Alarm” koduyla ele alacağız.



BURASI ANKARA

DOĞASINDA ÖZGÜRLÜK, MAHALLEDE DAYANIŞMA



66. Hepsi birer doğal kültürel varlık olan başkent içindeki ve çevresindeki parklarımızı ve yeşil alanlarımızı koruyarak onaracağız.



67. Ankara’mızın tıkanık damarlarını yeşil koridorlarla açarak bütün şehri ağaçlandıracağız.



68. Sincan-Kayaş banliyö hattını içine alan,birçok yerde yapılaşmayla yok edilen Ankara’nın “zümrüt kolyesini” ve yer yer kanal içine veya yeraltına alınmış olan Ankara Çayı-Hatip Çayını da iyileştirerek, kentsel peyzaj çalışmasıyla şehrimize kazandıracağız.



69. Bu bağlamda, rantiyecilerin gözünü diktiğini bildiğimiz, Kayaş’tanbaşlayarak Cebeci Çayırı, Kurtuluş Parkı, Gençlik Parkı, Hipodrom, AOÇ, Jandarma Kışlası ve Etimesgut Şeker Fabrikası arazilerini,ne ad altında olursa olsun, hiçbir surette yeni bir oluşuma veyayapılaşmaya açtırmayacağız.



70. Göllerimizi, milli parklarımızı, ormanlarımızı, yaylalarımızı, mağaralarımızı, yabanıl doğa alanlarımızı, antik yapılarımızı ve dikitlerimizi temiz, güvenli, keyifli, turizme ve bulunduğu bölgeye katkı sağlayacak bir hale getireceğiz.



71. Sokak hayvanlarının doğanın bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle yaşam haklarını gözetmek üzere çözümler üretecek, güvenli barınaklar yapacak, sahiplendirme ve küçük çocukların ziyaretleri için kurumlarla işbirliği içerisine gireceğiz.



72. Atatürk Orman Çiftliğini bölen, büyük kayba uğratan, güvenli olmadığı raporlarla sabitlenmiş ucube atıl yapı Ankapark’ı yıkarak başkentimize“Doğal Yaşam Parkı” kazandıracağız.



73. Kentimizin, kendimizin ve çocuklarımızın güvencesi olan mahalle kültürünü ve dayanışmasını canlandırmak içinmahalle dayanışma, koruma ve güzelleştirme derneklerini faal ve faydalı hale getirerek destekleyeceğiz.



74. İlçe belediyeleri ile işbirliği halinde olarak her mahalleye kütüphane, yetişkine uygun derslikler, hobi kursları için atölyeler, söyleşi-dinleti salonları ve kreş içeren “Halk Eğitim Merkezleri” kuracağız.



75. İlçe belediyeleri ile işbirliği halinde her mahalleye kültür, sanat ve sosyal etkinlikler için kullanılacak, aynı zamanda etüt odaları ve kütüphane de içerecek“Gençlik Merkezleri”açacağız.



76. Her mahalleye emekliler için çay-kahve içecekleri, sohbet edecekleri, bazen bir ünlüyle söyleşi yapacakları, bazen canlı müzik dinleme şansı bulacakları “Sosyal Yaşam Lokalleri” açarak emeklilerimizin genel kültür birikimlerini canlı tutmalarını destekleyeceğiz.

77. Matineler, şenlikler, sanatsal ve sportif turnuvalardüzenleyerek mahalle yaşamını renklendireceğiz, ortaklaştıracağız.



78. Ankara’nın seyir ve keyif noktalarında, Ankaralıların dört mevsim ve günün her saatinde aileleri ve sevdikleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri bütçe dostu saygınlık mekânları ve Sosyal Tesisleri açacağız.



BURASI ANKARA

ŞENLİK VE BEREKET ÇARŞIDA, PAZARDA



79. Bağımsız ulus devlet karakterimize en ağır saldırılardan birisi olan tabelalardaki yabancı dil kirliliğine Başkentte son vereceğiz.Çıkaracağımız bir yönetmelikle bütün çarşı, alışveriş merkezleri, sokak, cadde ve meydanlarda, tabela ve panoların Türkçe olmasını zorunlu kılacağız.



80. İlçe belediyeleriyle işbirliği halinde yöresel ürünlerin, ilçelere ait maddi ve manevi değerlerin tanıtılması ve ilçe ekonomisine katkı sunması amacıyla gezici yöresel pazarlar kurulmasını sağlayacağız.



81. Pazar yerlerimizi onararak güzelleştireceğiz,kira bedellerini düşüreceğiz; çarşılarımızı yayalaştıracağız, pasajlarımızı düzenleyeceğiz, her türlü istismara kapatacak ve koruyacağız.



82. Çarşıda, pazarda halkımızın can ve mal güvenliğini gözetmek, çocuklarımızın, küçük çocuklu insanlarımızın, yaşlılarımızın, engelli yurttaşımızınsağlıklı, güvenli yaşam hakkına tecavüz edilmesini önleyecek veya anında müdahale edecek etkili bir zabıta sistemi geliştireceğiz.



BURASI ANKARA

ÜNİVERSİTELİLERİ BASACAĞIZ BAĞRIMIZA



83. Yaklaşık 270 bin üniversitelinin öğrenim gördüğü Ankara’mızı nitelikli kütüphanelere kavuşturacağız.Bunun için Cumhuriyet mimarisinin emaneti olan kamu binalarını değerlendireceğiz; başlangıç için üniversitelerden destek ve yardım alacağız.



84. Ankara’ya okumak için gelen gençlerimizin, barınma sorunlarını onlara layık bir şekilde çözeceğiz. Öncelikle, Ankara’nın Şehir Hastanelerine taşınarak boşalan şehir içi hastane binalarını bu amaçla değerlendirmek için bütün girişimleri başlatacağız. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak bu binaların tadile edilip öğrencilere devlet yurdu olarak tahsis edilmesini sağlayacağız.



85. Ankara dışından gelen üniversitelilerimiz için düşük ücretli “Belediye Öğrenci Pansiyonları” açacağız.



86. Üniversite ve yurt bölgeleri ile öğrenci mahallelerinde kuracağımız Gençlik Merkezlerini ders çalışma ihtiyacını karşılamak üzere haftanın 7 günü ve 24 saati açık tutacağız.



87. Kızılay’ın göbeğinde, rant uğruna talan edilmeyi bekleyen, Türkiye’nin ilk lojmanları sayılan kamuya ait Saraçoğlu Mahallesini, özellikle gençliğin ilgi gösterdiği uğraşlar ve sanat dallarıyla ilgili atölyeler, parklar, kahveler ilegençlerin drama çalışmaları için canlı müzik ve dans salonları içeren Gençlik Kültür Merkezi şeklinde düzenlemek için her mücadeleyi vereceğiz.



BURASI ANKARA

YENİDEN İTİBAR SANATA, SANATÇIYA



88. İktidarın ve iktidarın elindeki belediyenin bilinçli olarak kamusal alanda sanat fakiri haline getirdiği Başkenti, Atatürk’ümüzün de çok önem verdiği şekilde geniş halk kesimlerinin erişebildiği bir kültür ve sanat şehri yapacağız.



89. Satışa çıkar çıkmaz biletleri tükenen ve talebi karşılayamayan Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları gibi kamuya ait sanat kurumları için, geniş kapasiteliBelediye Kültür Sarayı inşa edeceğiz.



90. Bilim kurulları oluşturarak Ankara’nın büyük uygarlık birikimini yurttaşlarımızın ve yabancı konukların gözleri önüne serecek bir “Ankara Şehir Müzesi” kuracağız.



91. Bütünlükçü planlamayla ortaya çıkaracağımız meydanlarda,kent estetiğini güçlendirecek ve milli değerlerimizi temsil edecek heykellerin yapımı için Belediye olarak yarışmalar düzenleyeceğiz.



92. Gençlik Parkında ve Gölbaşı Mogan Gölü Parkında doğasına zarar vermeyecek şekildeaçık hava müzik festivalleri, çok sesli müzik konserleri, ışıklı müzik ve dans gösterileri için uygun mekân ve donanımları sağlayacağız.



93. Gelir düzeyi düşük yurttaşlarımız için Başkentin kültür ve sanat alanında nitelikli etkinliklerini ücretsiz izleyebilmelerini sağlayacak“Ankara Sanat Kart”uygulaması başlatacağız.



94. Ankara’daki müzelerimize mahallelerimizden turlar düzenleyerek Ankara halkınındünya, Türkiye ve Ankara tarihi üzerine bilimsel, sanatsal ve kültürel düzlemde birikimini besleyeceğiz.



95. Daha öncekoleksiyonunda bulunan değerli sanat eserlerini ve yanı sıra birçok sanatçıyı yitiren Başkentimiz içinçarkı tersine çevireceğiz. Belediye olarak Ankara’da sanata ve sanatçıya büyük yer açmak üzere ilgili kurumları işbirliğine davet edeceğiz.



96. Geleneksel sanat mekânlarının dışında, kamusal alanlarda üretilen, müzikten resme, tiyatrodan el sanatlarına kadar bütün sokak sanatı türlerini destekleyeceğiz.



BURASI ANKARA

TURİZM KALKACAK AYAĞA



97. Medeniyetler kavşağındabulunan ve Cumhuriyet kültürünü taşıyan Ankara’mızıyerli veyabancı turizm yönünden ayağa kaldırmayı Belediyemizin Türk Milleti’ne bir borcu olarak göreceğiz.



98. Ankara’mızdayerli ve yabancı turizmi, göz boyamalarla pazarlanan “marka kent” anlayışıyla değil; tarihsel, kültürel ve doğal değerleri bilimin ışığında özenle ortaya çıkaran, kültür turizminden kongre turizmine, termal turizmden doğa turizmine geniş bir yelpazede insanlığa sunan bir Başkent anlayışıyla geliştireceğiz.



99. Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle başlattığı dayanışma sürecine,Avrasya başkentleri olarakturizm başta olmak üzerebirçok alanda karşılıklı ilişkilerimizi geliştirecek, katkı verecek ve Ankara’mızı Avrasya’nın yıldızı yapacağız.



BURASI BAŞKENT ANKARA

HAZIR OLACAK 100.YILINA

100. Ankara’mızı Başkent oluşunun 100. Yılına, çağdaş bir kent sistemini kurmuş, doğal, tarihi, milli ve kültürel bütün değerlerini öne çıkararak şehirlinin yaşamına sunmuş, insancıl, başı dik, onurlu, asil bir medeniyet ve devrim Başkenti olarak hazırlayacağız.