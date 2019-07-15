Vatan Partisi Ankara'dan 15 Temmuz anması

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde TBMM önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 15 Temmuz Şehitlerini andı

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde TBMM önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 15 Temmuz Şehitlerini andı.



TBMM İstiklâl Marşı anıtı önünde toplanan partililer “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Amerikan Uşağı Hain Fethullah”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganlarını attı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür’ün partisi adına yaptığı açıklama şu şekilde:



"15 Temmuz ABD Emperyalizmine Karşı Milli Direniş Günüdür



Değerli Halkımız, Sayın Basın Mensupları,



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Vatan Partisi’nin 15 Temmuz şehitlerini anma törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.



Üç yıl önce bugün, tarihimizde görülmedik şekilde, kendi uçak ve helikopterlerimizden, kendi silahlarımızla halkın üzerine, Meclisimize, özel harekât ve emniyet güçlerimize insafsızca ateş açıldığı, bombaların bırakıldığı, 251 canımızın hayatına mal olan, binlerce insanımızın yaralandığı hain bir saldırı yaşadık. Bu saldırı, iktidarı devirmek üzere Fethullahçı Terör Örgütü eliyle devreye sokulan bir Amerikancı kalkışmaydı.



Daha 1970’lerde, Fethullah Gülen Cemaati adıyla CIA güdümünde örgütlenen bu yapılanmayı, birbiri arkasından bütün hükümetler “bilime, eğitime değer veren, İslamiyet’in modern yüzünü temsil eden bir cemaat” olarak değerlendirmişlerdir. 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi de, gerçeği kavramaya başlamadan önce, 10 yılı aşkın süre bu örgütle yan yana yürümüş ve iktidarı paylaşmıştır.



Sadece bir parti, Vatan Partisi (İşçi Partisi) en başından beri Fethullahçı örgütün bir Amerikancı gladyo yapılanması olduğunu ve devlet kurumlarında yuvalandığını belgeleriyle yayımlamış, ilgili kurumlara bildirmiş, istihbarat kurumlarımızda ilk incelemelerin yapılmasını sağlamıştır.



15 Temmuz 2016 gecesi halka ateş açan, Meclisi bombalayan FETÖ’cü hainlerin sözüm ona “Yurtta Sulh Konseyi”, devlet televizyonu ve özel televizyonlardan iktidara el koyduklarını açıklayan bildiriyi okurken, aynı esnada sadece Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında, bunun Amerikancı FETÖ kalkışması olduğunu, darbecilerin kesinlikle Türk Ordusunu temsil etmediklerini ve bu kalkışmanın Ordu ve Milletin elbirliğiyle mutlaka bastırılacağını açıklamıştır. Sayın Perinçek, iktidar yetkilileri ile de temas kurarak olayın gerçek yönüyle kavranmasını sağlamıştır. Hain kalkışma, ülkenin her yerinde sokağa dökülen ve Sayın Cumhurbaşkanının çağrısıyla meydanlarda toplanan halkımızın direnişiyle karşılaşmış ve devletine ve milletine bağlı asker ve polislerimizin, şehitler vererek kahramanca müdahale etmesi sonucunda bastırılmıştır.



15 Temmuz gecesi sivil, asker ve polislerden çok şehit verdik. Hepsini saygıyla, minnetle anıyoruz. Komutanının emrini ikiletmeden, subay üniformalı ve silahlı FETÖ’cü haini vurarak kendi de şehit olan Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Şehitlerinin simgesi olmuştur. Türk askerinin devleti için, milleti için komutanının emirlerine kitlenmiş fedailiğini bir kez daha gösteren Ömer Halisdemir sayesinde o gece darbe girişiminin bastırılmasında çok kritik bir basamak aşılabilmiştir.



15 Temmuz olayının tek ve değişmez gerçeği, Amerikan gladyo örgütü FETÖ’nün iktidara el koymak üzere harekete geçirildiği Amerikancı bir kalkışma olduğudur. Bu nedenle 15 Temmuz, devletimizin ve milletimizin Amerikan emperyalizmine karşı bir milli direniş günüdür ve Kurtuluş Savaşıyla emperyalizmi bu topraklardan kovan Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık hedefinin bugün de milletçe takip ettiğimiz yol olduğunu gösterir. 15 Temmuz’u Türk Devletinin, emperyalist baskılardan kurtulma ve üreten, onurlu, başı dik, tam bağımsız bir ülke olarak yeni bir dünya düzeninde yerini alma iradesinin imza günü saymak gerekir.



Türkiye’miz emperyalizmin ekonomik, askeri ve siyasi baskısını aşabilecek güçtedir. Bunun temel şartı milletimizin tam bir birlik içinde olmasıdır. Bu bağlamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü de, milletçe birlik içinde şehitlerimizi anacağımız ve demokrasiye ve tam bağımsız Atatürk Cumhuriyetine bağlılığımızı dosta düşmana göstereceğimiz, özünde de bir Birlik Günü olarak toplumsal yaşamımıza yerleştirmek zorundayız. Bu anlayış, başta iktidar olmak üzere, bütün siyasi partilere görev ve sorumluluk yüklemektedir. Vatan Partisi durduğu yerden emindir ve bütün siyasi partileri aynı bilinçle davranmaya davet eder.



Saygı ve minnetle andığımız 15 Temmuz şehitlerimize, Vatan Partisi olarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için mücadelemizi sürdüreceğimize söz veriyoruz."



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