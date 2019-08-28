68 Gençlik ve Aydınlık hareketinin önderlerinden Hasan Yalçın’ı vefatının 17. yılında Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı bir dizi etkinlik ile anıyor.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Hasan Yalçın’ın vefatının 17. Yıl dönümünde başlayacak olan etkinlikler dizisinde ilk olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da Cebeci Asri Mezarlığında mezarı başında anma programı gerçekleştirecek.



MÜCADELEYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinliklerin ikinci ayağı Hasan Yalçın’ın mücadele dolu yaşamını konu alan fotoğraf sergisi. 31 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara Yeni Sahne’de Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş’in açılışını yapacağı sergide Anadolu’nun bağrından çıkan devrimci Hasan Yalçın çok özel fotoğraflarla anlatılacak. Fotoğraf sergisi 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 12.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.



DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE SOLU SÖYLEŞİSİ

Hasan Yalçın anma etkinliklerinin son gününde Hasan Yalçın’ın mücadele arkadaşlarının konuşmacı olduğu Dünden Bugüne Türkiye Solu konulu söyleşi gerçekleştirilecek. 1 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Ankara Yeni Sahne’de yapılacak söyleşide Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Gülümser Heper, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Vatan Partisi Keçiören İlçe Başkanı Hüseyin Karanlık, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş Türkiye solunun tarihsel ve güncel mücadelelerini konu alan konuşmalar yapacak. Tartışma katılımcıların katkılarına da açık olacak.