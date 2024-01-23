Vatan Partisi Ankara ve İstanbul'dan seslendi! İsveç'in NATO üyeliğine hayır çağrısı

TBMM Genel Kurulu, NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni bugün görüşecek.

Vatan Parisi, söz konusu gelişmeler üzerine Ankara ve İstanbul'da açıklama gerçekleştirdi. Ankara'da, Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, TBMM önünden milletvekillerine seslendi. İstanbul'da da Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Utku Reyhan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Sizin aracılığınızla TBMM’nin hemen dışından, içine sesleniyoruz. İçerideki milletvekillerinin vicdanlarına ve vatanseverliklerine sesleniyoruz. Bugün Genel Kurulda yapılacak İsveç’in NATO üyeliği oylaması, sıradan bir oylama değildir.

İsveç’in NATO üyeliğine “evet” için kalkacak her el, Türkiye’nin bağımsızlığına, bütünlüğüne karşı kalkmış olacaktır. Biz bu cinayeti hiçbir milletvekiline yakıştıramayız.

Şu an önünde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Batılı emperyalistlere karşı Millî Mücadeleye önderlik etmiştir hem de 15 Temmuz’da NATO’nun saldırısına uğramıştır.

Sayın milletvekillerine soruyoruz:

15 Temmuz’da Türk Halkının iradesine, milletin namusuna kasteden, sizin millet adına bulunduğunuz TBMM’yi bombalayan NATO’nun genişlemesi için mi oy vereceksiniz?

NATO bugün ülkemizin dört bir yanını üslerle çeviren kuvvettir. Namluları ülkemize dönüktür. NATO daha bu ay içerisinde 17 askerimizi şehit eden güçtür. PKK ve FETÖ’nün koruyucusudur, sahibidir.

Bu yüzden, NATO’ya evet oyu veren milletvekili, kendisine Milliyetçiyim demesin.

NATO bugün İsrail’in Filistin’e saldırılarının arkasındaki güçtür. Kur’an – ı Kerim’i yakan barbarların silahlı gücüdür.

Bu yüzden, NATO’ya evet oyu veren milletvekili, kendisine Müslümanım demesin.

NATO düzenlediği tatbikatlarda hedef tahtasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de koymuştur.

Bu yüzden, NATO’ya evet oyu veren milletvekili, kendisine Atatürkçüyüm demesin.

Hem NATO’ya oy verip hem de Filistin-Gazze edebiyatı yapamazsınız.

Hem NATO’ya oy verip hem de şehit cenazelerinde olamazsınız.

Hem NATO’ya oy verip hem de Atatürk diyemezsiniz.

Sayın milletvekilleri,

Önünüzde şerefinizle tarihe geçmek ile haysiyetinizi ayaklar altına almak gibi iki seçeneğiniz var.

Önünüzde Türkiye’yi ve insanlığı savunmakla, zalimlere hizmet etmek gibi iki seçeneğiniz var.

Önünüzde Türkiye’nin milletvekili olmakla, ABD’nin, NATO’nun kuklası olmak gibi iki seçeneğiniz var.

Sayın milletvekilleri,

Partileriniz ne derse desin, sizleri hem kendinizin hem de çatısı altında bulunduğunuz Yüce Meclisin onurunu kurtarmak için bugün yapılacak İsveç oylamasında “hayır” demeye davet ediyoruz.

Milletin yüzde 90’ının kararı budur. Sizlere düşen, vekil olduğunuz milletin bu kararını tasdik etmektir. Size güveniyoruz.

Milletimize ve milletvekillerimize duyururuz."

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Özkan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

"Bu açıklamayı yaptığımız dakikalarda TBMM'de İsveç’in NATO’ya alınması tartışılıyor.

Hangi NATO? FETÖ’yü Türkiye'nin içine yerleştiren NATO!

Birkaç gün önce 9 Mehmetçiğimizi şehit eden PKK’ya on binlerce tır silah veren, ABD önderliğindeki NATO!

Gazze’de 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail’e destek veren ABD önderliğindeki NATO!

Yunanistan'ın her yerine üsler kuran ABD önderliğindeki NATO!

Türkiye’ye darbelerden, katliamlardan, provokasyonlardan, suikastlardan başka hiçbir şey getirmeyen NATO!

İncirlik ve Kürecik üsleri üzerinden ABD ve İsrail’in gözcülüğünü yapan NATO!

15 Temmuz 2016 gecesi Gazi Meclisimizi bombalayan uçaklara yakıt ikmali yapan NATO!

Tatbikatlarında Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterlerini düşman tanımı kapsamında kullanan NATO!

DEAŞ türünden sahte İslamcı terör örgütlerini besleyen, eğiten, silahlandıran ve Mehmetçiğin üzerine süren NATO!

NATO, Türkiye açısından bir güvenlik şemsiyesi değil, güvenlik tehdididir!

TBMM'deki 600 Milletvekiline çağrıda bulunuyoruz:

İsveç’in NATO üyeliğine hayır! NATO’ya hayır!

NATO’ya evet, şehitlerimize ihanettir.

NATO’ya evet, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine ihanettir.

NATO’ya evet, Mehmetçiğe kurşundur.

NATO'ya evet, darbelere evettir.

NATO’ya evet, FETÖ'ye evettir.

NATO’ya evet, İsrail’e hizmettir.

NATO’ya evet, Filistin’e ihanettir.

Türk milleti, 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde NATO Meclisi değil, Millet Meclisi seçmiştir. Milletvekilleri Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğüne bağlılık yemini etmiştir. Milletvekilleri, bağımsızlık yeminini çiğneyemez. Milletvekilleri, NATO vekili olamaz.

Milletvekillerimizi, İsveç’in NATO’ya alınmasına “Hayır” oyu vermeye çağırıyoruz!

Şehitlerimizin cenazelerinde kara gözlükler takıp yas tutan,

FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen,

Atatürkçülük deyince mangalda kül bırakmayan, Gazze'de katledilen 26 bin Filistinli için kınamalar yayınlayan 600 milletvekilinin vatanseverliği işte şimdi sorgulanacak.

Yiğit, meydanda belli olur!

Türkiye, güvenlikte ve ekonomide ABD ve NATO ile hesaplaşacağı zorlu bir sürece girmiştir.

Vatan Partisi, bu süreçte Türk devletinin bağımsızlığına, milletinin birliğine, kahramanlığına ve fedakârlığına önderlik edecektir.

NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. NATO, dünyanın en büyük terör örgütüdür.

Türk milletine ve şehitlerimize söz veriyoruz:

ABD ve NATO’ya karşı mücadeleden kesinlikle zafer kazanacağız. NATO’dan çıkacak, bağımsız Türkiye’yi kuracağız!"