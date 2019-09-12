Vatan Partisi, anneler için harekete geçti! İmza kampanyası başlatıldı

Vatan Partisi, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için harekete geçti. Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin eylemine destek amacıyla Vatan Partisi Öncü Kadın liderliğinde yurt genelinde imza kampanyası başlatıldı. Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı Tüzin Tüfekçi, diğer illerdeki mağdur anneleri de seslerini yükseltmeye çağırdı.

Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı Tüzin Tüfekçi, şunları söyledi:

"Diyarbakır limanından kalkan "analar gemisine" selâm yolluyoruz.

Öfkemiz, anaların evlâtlarına olan hasreti kadar büyük!

HDP aracılığıyla kandırılıp, ellerine silâh verilen çocukların korkusu kadar güçlü.

Yüreğimiz evlatlarını isteyen analarla birlikte atıyor.

"Başlarım sizin Kürdistan davanıza… Bizim çocuklarımızı, Amerika'ya bekçi yapmak için dağa götürüyorsunuz, sizin çocuklarınız el bebek gül bebek özel okullarda okuyor… Diyarbakır’da genç bırakmadınız " diye feryat eden annelerin yanındayız.

HDP 'nin terörün askerlik şubesi gibi çalıştığını, çeşitli adlar altında 1743 "ikna evi” kurduğunu, “Amedsporun” bu maksatla çalışma yaptığını biliyoruz!

KCK sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'nun açıklaması öfkemizi daha da arttırmıştır.

Açıklaması şöyle: "Özgürlük yoksa, özgürlük mücadelesine de katılmayacaksa, o zaman niye çocuk doğuruyorsunuz?"

Bu açıklama annelerin eyleminin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu açıklamalar, Elinde Amerika’nın silahları, dillerinde Amerika’nın çıkarları olan vatan ve millet düşmanı hain PKK’nın son çırpınışlarıdır. Yıllardır zorla esnafa kepenk kapattıranlar artık kendileri kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. İşte bu anaların zaferidir! İşte bu Türk Milletinin zaferidir.

“İlk yanlarında olan Vatan Partisi”

“Annelerin direnişinin daha en başında, ilk yanlarında olan Vatan Partisi Öncü Kadın’dır. Tüm tehditlere rağmen o günden beri her gün analarımız ile birlikteyiz. Cesaretimizi analarımızdan, gücümüzü kahraman Mehmetçiğimizden alıyoruz!

Biz büyük bir milletiz. Bunu Annelerin direnişine toplumun her kesiminden gelen desteklerden anlıyoruz.

Şehit aileleri Diyarbakır HDP binasının önünde, analarımız ile el ele, yürek yüreğe PKK’ya meydan okudular. “Bizim bir tek vatanımız var, bizi bölemezsiniz” mesajı verdiler. Gururla izledik.

Bu gönül birlikteliği, bu kararlılık, bu haklılık hainleri yok edecektir!

"HDP’yi kurtarma gayreti içinde olan partileri uyarıyoruz"

Biz, Vatan Partisi olarak , Diyarbakırlı annelerin sesine ilk günden beri ses veriyoruz!

Fakat eylemler başladığı günden bu yana, HDP ile ittifak halinde bulunan CHP, İYİP, Saadet Partisi’nin “Eylemlerin yeri HDP değil devlet kapısıdır” , “Silahlar sussun, çözümün yeri Meclistir” diyerek HDP’ yi koruma telaşı içine girdiğini görüyoruz. Bu partileri uyarıyoruz! Gittiğiniz yol yol değildir. Yeniden açılım çabasının sonu hüsrandır. Açılımın bu millete ne gibi bedellere mal olduğunu acı tecrübeler ile yaşadık. Daha önce bu siyasetlerin nasıl karşısında durduysak şimdi de aynı kararlılıkla duracağız!

Unutmayalım! Bugün bölge halkı, HDP’nin kepenklerini kapatıyorsa, bu 2015’den bu yana yurt içinde ve yurt dışında PKK ile verilen kararlı mücadelenin sonucudur.

Dillerinden “insan hakları, adalet, demokrasi, eşitlik” kavramlarını düşürmeyen sözde aydın, gazeteci, sanatçı ve siyasetçiler konu HDP/PKK’ya uzanınca neden sessiz kalıyor?

Neden eylemlere destek veren sanatçılar sosyal medya lincine maruz kalıyor?

Buradan herkesi sorumlu olmaya, analarımıza omuz vermeye, bu eylemleri büyütmeye davet ediyoruz.

"İstanbul’da PKK tarafından evlatları kaçırılan tüm anneleri harekete geçmeye çağırıyoruz, annelere destek için imza kampanyası başlatıyoruz"

“Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı olarak,

İstanbul'da da çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelere sesleniyoruz.

Gelin hep birlikte çocuklarımızı kurtaralım. Gelin PKK terörüne, Amerika’ya bu milletin gücünü gösterelim.

Vatan Partisi Öncü Kadın olarak tüm gövdemizle yanınızdayız.

Bugün buradan başlayarak, yurdun dört bir yanında imza kampanyamızı başlatıyoruz. “Evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin mücadelesini destekleyen, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım” diyen herkesi imza kampanyamıza çağırıyoruz.

Kadın, erkek, doğa, çevre, hayvan, öğretmen, işçi, asker, polis katili, vatan ve millet düşmanı HDP/PKK’yı analarımızın öfkesi ile bitireceğiz!

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, PKK’nın eleman devşirme merkezi gibi çalışan, HDP DERHAL KAPATILSIN"

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