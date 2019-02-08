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Vatan Partisi Antakya belediye başkan adayını açıkladı

Vatan Partisi Antakya belediye başkan adayını açıkladı. Hatay'ın büyük ilçelerinden Antakya belediye başkan adayı genç avukatlardan Mehmet Çokluk oldu. Bu arada seçim çalışmalarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç ise vatandaş ile buluştu.

Vatan Partisi Antakya belediye başkan adayını açıkladı

Antakya, Hatay'ın en büyük ilçelerinden biri. 31 Mart Yerel Seçimlerinden kıyasıya geçecek yarışa Vatan Partisi'de katıldı. 

Vatan Partisi, Antakya için genç avukat Mehmet Çokluk'u aday gösterdi. Antakya Gazeteciler Cemiyetinde düzenlen törende açıklamayı Vatan Partisi il başkanı Yunus Özgür Yıldırım yaptı.

Vatan Partisi adayı Mehmet Çokluk hedefinin; Fakirlerin, çocukların, yaşlıların ve gençlerin sesi olmak olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin bölücü ittifaklara, yanlış ekonomik politikalara mahkum olmadığını söyleyen Çokluk, seçim vaatlerini açıkladı. 

Bu arada Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç seçim çalışmalarına başladı.

Vatan Partisi adayı Güleç ve Pamukkale adayı Müzeyyen Susar ile birlikte Kınıklı mahallesindeki kahvehaneleri ve Pazaryerini gezdi.

Güleç ve Susar vatandaşın derdini dinledi, çözümlerini anlattı. 

Denizlilerden oy isteyen Güleç, seçilirlerse taşerona son vereceklerinin sözünü verdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #hatay #antakya
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