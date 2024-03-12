Vatan Partisi, Antalya ve Düzce'de sahaya indi! Belediye başkan adayları vatandaşlarla buluşuyor

“Rantçı sisteme son, kamu hizmeti için Vatan Partisi” diyerek halkla buluşuyorlar... Vatan Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü ve Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Özbay, kent esnafını ziyaret etti.

Bildiriler dağıtıldı. Akdeniz’den Toroslara Üreten Antalya programı vatandaşlara anlatıldı. Üreten Antalya için vatandaşlardan yetki istendi.

Çalışma adreslerinden biri de Düzce oldu. Vatan Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Fethi Sönmez ve beraberindeki heyet esnafı ziyaret etti.

Sorunları dinleyen ve çözümleri anlatan Fethi Sönmez, Düzce Belediye binası önünden halka seslendi.