Vatan Partisi, yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışında da seçim çalışmalarını hızlandırdı

Vatan Partisi, yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışında da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Almanya ve Hollanda’da düzenlenen bir dizi toplantıyla 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili planlamalar yapıldı.



Almanya’nın Berlin, Nürnberg, Münih, Stuttgart ve Frankfurt kentlerinde bulunan Vatan Partisi temsilcilikleri ile Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam’da bulunan Vatan Partisi temsilciliği düzenledikleri toplantılarla seçim çalışmalarını başlattı. Almanya’nın diğer kentlerinde bulunan Vatan Partisi temsilcilikleriyle Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere, Belçika, İsveç gibi Avrupa’nın diğer ülkelerinde de Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza toplama çalışmaları başladı.



Almanya ve Hollanda temsilciliklerini ziyaret eden Genel Sekreter Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcıları İnci Özdil ve Ali Mercan ile Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım, Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve seçim çalışmaları ile ilgili üyelere ve vatandaşlara bilgi verdi.

