Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel: ''Aydınlıları kamunun kaynaklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz''
Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay hakkındaki yolsuzluk haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Genişel "Yargıyı göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay hakkındaki yolsuzluk haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Günlerdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın birbirlerine yönelik yolsuzluk, haksız malvarlığı edinme, ihale usulsüzlükleri iddialarını, ihale alan şirketlerin isimlerine, ihale bedellerine, ihale usullerine kadar bütün ayrıntıları ile dinliyor, izliyoruz. Bu açıklamaların tamamı suç duyurusu niteliğindedir. Yargıyı göreve çağırıyoruz. Görüyoruz ki bu belediyecilik anlayışında vatandaş yok, hizmet yok, kamu kaynaklarına sahip çıkma yok. Yerel seçimler öncesi ‘pastadan pay kapma’ düşüncesi var.
"Aydınlı vatandaşlarımıza çağrımızdır" Genişel şunları ekledi:
- Önümüzdeki yerel seçimlerde neresinden tutsanız dökülen bu sisteme, rantçı belediyeciliğe son verelim. Kamunun kaynaklarının ranta değil, hizmete, insan odaklı şehirlere aktarılmasını sağlayacak programa Vatan Partisi’ne oy verelim.
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