Vatan Partisi, sadece Ankara değil yurdun dört bir yanında peş peşe aday tanıtım toplantıları düzenliyor. Aydın ve Tekirdağ adayları için de tanıtım toplantıları düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Aydın'da yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü PKK'nın "Kars, Ardahan ve Iğdır'da Ermenistan koridoru açma projesini bozduklarını" söyledi.

Vatan Partisi Aydın'da büyükşehir ve 17 ilçenin belediye başkan adaylarını coşkulu bir toplantıyla tanıttı.



Toplantıda konuşan Vatan Partisi genel başkan yardımcısı Hasan Korkmazcan, bölücü terör örgütü PKK'nın "Kars, Ardahan ve Iğdır'da ikinci bir koridor açmaya çalıştığını" söyledi. Korkmazcan, Ermenistan sınırında koridor açarak moral toplamak isteyen PKK'nın Kars'ta aday çıkarma projesini Vatan Partisi'nin bozduğunu anlattı.



Korkmazcan, Aydın'da adaların Yunanistan, Menderes havzasının ise jeotermal santraller tarafından işgal edildiğini söyledi.



Vatan Partisi İl Başkanı Bahattin Nazlı ise Aydın'ın tüm ilçelerinde seçime giren tek parti olduklarını vurguladı.



Vatan Partisi Aydın büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı da projelerini anlattı, halkçı belediye vurgusu yaptı.



Daha sonra büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.



Vatan Partisi Tekirdağ belediye başkan adayları da açıklandı. Sendikacılık geçmişiyle tanınan Kadri Karaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Karaoğlu, unutulan deniz taşımacılığının trafik çilesine çözüm olacağını söyledi.



Çorlu Belediye Başkan adayı Armağan Sadun Yılmaz da rantçı değil halkçı belediyecilik sözü verdi.



Ergene belediye başkan adayı ise Bulgaristan doğumlu Sanatçı Kenan Serbest oldu. Ergene'deki tüm işçiler için hukuk büroları kuracaklarını ve hukuk mücadelelerine ücretsiz destek vereceklerini söyledi. Kenan Serbest, Ergene nehrindeki kirliliğe de değindi.



Vatan Partisi Süleymanpaşa belediye başkan adayı ise Özkan İnci oldu.





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