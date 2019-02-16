Vatan Partisi yerel seçim hazırlıklarını yurdun dört bir yanında büyük bir tempoyla sürdürüyor. Bu kez de Balıkesir'de aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Balıkesir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Toplantıda Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan çarpıcı açıklamalar yaptı

Vatan Partisi Balıkesir'de adaylarını tanıttı. Toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Türk seçmenine 2 çıkmaz yol dayatıldığını söyledi.



Reyhan, Ordu ilinde İyi Parti'deki İdris Naim Şahin çatlağının giderek büyüdüğünü söyledi, iddialı konuştu.



Her iki ittifakın da birbirinden farkı olmadığını söyledi Utku Reyhan.



Türkiye ve Balıkesir seçmenine seslendi.



Reyhan, Vatan Partisi Balıkesir Büyükşehir adayını tanıttı.



Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Aydın Şahin de, Balıkesir'in önemine değindi.



Projeler şimdiden hazır.



Daha sonra Altı Eylül, Karesi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Sındırgı belediye başkan adayları tanıtıldı.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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