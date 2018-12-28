Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Vatan Partisi'nin İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayını açıklıyor.

Vatan Partisi Bayrampaşa adayı Teoman Alili olarak açıklandı.



Bayrampaşa adayı olarak açıklanan Teoman Alili'den ilk açıklama şöyle:



"Biz toprağımıza sadece ülke yurt demiyoruz, Vatan diyoruz ve bunu dünyada en net söyleyen milletiz. Bizim projelerimiz var ekibimiz var kadromuz var. Türkiye tarihine altın harflerle yazılmış Türkiye Gençlik Birliği dinamiğiyle büyük bir hareket halinde geliyoruz. Ben 1978 yılında Vatan hastanesinde doğdum, sonra Vatan mahallesine götürüldüm, Vatan ilköğretim okulunda ABC'yi. Dolayısıyla biz Vatan Partisi olarak yola çıktık. Plan ve projeler üstünde çalışıyoruz, Biz 15 proje sunuyoruz Bayrampaşa için. Mahalle çocukları olarak, semtin çocukları olarak, semti semtin çocukları yönetsin istiyoruz."