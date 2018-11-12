Vatan Partisi’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı mimar Yalçın Büyükdağlı oldu.İlçe belediye başkanı aday adayları ise Efeler’de emlakçı Gökhan Doğan, Kuyucak’tan emekli öğretmen Hakime Gönül Öncü Karakaya, Nazilli’den Cumhuriyet Kadınları Dernek Başkanı Afet Gök Heuschele, Bozdoğan’dan inşaat işçisi Erdal Köseoğlu, Germencik’ten esnaf Veli Gelir, Söke’den emekli okul müdürü Mehmet Baydoğan, Kuşadası’ndan emekli noter başvekili Yaşar Kemal Günay ve Çine’den ise Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Akalın oldu.

Özlem Çerçioğlu Zan Altındadır



İl Başkanlığında yapılan tanıtım toplantısında



17 İlçede Adaylarımızla Seçime Gireceğiz



Bahattin Nazlı yerel siyasetlerine ilişkin iseBelediye hizmet kurumudur, belediyeden şirket olmaz. Taşımacılıktan tutun bütün hizmetlerin herhangi bir şirketten farkı yok. Biz belediyeciliği hizmet eden, kooperatif kuran, halkı ve yöneticileri destekleyen bir kuruluş olarak görüyoruz. Aydın’da bunu yapabilecek güce ve iradeye sahibiz. Biz halkçı belediyecilik diyoruz. Sosyal belediyecilik dedikleri şey üretmek değil, halkın elindeki kaynakları saçmaktır. Başka bir şey değildir. Tabi ki biz sosyoekonomik düzeyi düşük vatandaşlarımıza yardım edeceğiz. Ancak bunu temel bir politika haline getirdiklerinde iktidar dahil 200 milyar dolara yakın para harcamaktadır. Biz bunun üretime yöneltilmesini istiyoruz. Sosyal belediyecilik değil, halkçı belediyecilik diyoruz. Aydın için şehir projelerimizi parti üyemiz ODTÜ öğretim Üyesi Çağatay Keskinok ile birlikte açıklayacağız. Diğer ilçelerimizden adaylık başvurularını aldık. 17 ilçede adaylarımızla seçime gireceğiz. Onları ikinci kademede açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.





Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Yalçın Büyükdağlı kimdir?



1950 yılında Muş'ta doğdu. İzmir'li bir memur ailesinin çocuğu. İlk ve orta öğrenimini, babasının memuriyet görevleri yaptığı Sivas, Aksaray ve Balıkesir'de tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yaptı.

Yüksek Mühendis Mimar.

2001-2013 yılları arasında Oniki yıl Ulusal Kanal Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlüğü görevlerini yaptı.

Mart 2013’de Aydınlık Gazetesi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in Türkiye’deki danışman basın kuruluşu olan Basın Konseyi’nin Yüksek Kurul Üyesi.

1969 yılından bu yana aktif olarak devrimci siyasal faaliyetin içinde.

1970'li yıllarda Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin çeşitli kademelerinde yönetici görevlerde bulundu.

1 Şubat 1988 de kurulan Sosyalist Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve Parti'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi.

İşçi Partisi'nde Genel Sekreterlik, Genel Saymanlık. Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Kurulu üyeliği yaptı.

Vatan Partisi MKK üyeliği görevinde bulundu.

Saçak, Teori ve Aydınlık dergilerinde politika, tarih ve ekonomi konularında çeşitli yazıları yayınlandı.



İl Başkanlığında yapılan tanıtım toplantısında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu eleştiren Nazlı, “14 Mart 2014’te Çerçioğlu, Avukat Akın Yakan’a yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘Aydın’ın hava, toprak ve su kirliliği doğrudan büyükşehir belediye başkanlığını ilgilendirmektedir. O nedenle alınacak 3 adet seyyar ölçüm aletiyle 7 gün 24 saat Aydın’ın il sınırları içerisinde gerek şikâyetler üzerine gerekse resen çevreyle ilgili verileri inceleyecek ve uzman ekip tarafından numune alınarak tahlil yapılacaktır.’ açıklamasını yapmıştır. Aydınımız bir tarım kentidir. Biz bu sözü doğru buluyoruz. Fakat geçen 5 yıl süre içerisinde Aydın jeotermalin büyük tehdidi altına girmiştir. Hava, toprak ve su kirliliği bu nedenle çok yüksek oranlardadır. Büyük Menderes Nehri, Aydın’ın dışındaki sanayi atıklarından kaynaklanan büyük kirlilik sorunu var. Büyükşehir Belediye Başkanlığısözünü yerine getirmediği için zan altındadır” dedi.Bahattin Nazlı yerel siyasetlerine ilişkin iseBelediye hizmet kurumudur, belediyeden şirket olmaz. Taşımacılıktan tutun bütün hizmetlerin herhangi bir şirketten farkı yok. Biz belediyeciliği hizmet eden, kooperatif kuran, halkı ve yöneticileri destekleyen bir kuruluş olarak görüyoruz. Aydın’da bunu yapabilecek güce ve iradeye sahibiz. Biz halkçı belediyecilik diyoruz. Sosyal belediyecilik dedikleri şey üretmek değil, halkın elindeki kaynakları saçmaktır. Başka bir şey değildir. Tabi ki biz sosyoekonomik düzeyi düşük vatandaşlarımıza yardım edeceğiz. Ancak bunu temel bir politika haline getirdiklerinde iktidar dahil 200 milyar dolara yakın para harcamaktadır. Biz bunun üretime yöneltilmesini istiyoruz. Sosyal belediyecilik değil, halkçı belediyecilik diyoruz. Aydın için şehir projelerimizi parti üyemiz ODTÜ öğretim Üyesi Çağatay Keskinok ile birlikte açıklayacağız. Diğer ilçelerimizden adaylık başvurularını aldık. 17 ilçede adaylarımızla seçime gireceğiz. Onları ikinci kademede açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.1950 yılında Muş'ta doğdu. İzmir'li bir memur ailesinin çocuğu. İlk ve orta öğrenimini, babasının memuriyet görevleri yaptığı Sivas, Aksaray ve Balıkesir'de tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yaptı.Yüksek Mühendis Mimar.2001-2013 yılları arasında Oniki yıl Ulusal Kanal Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlüğü görevlerini yaptı.Mart 2013’de Aydınlık Gazetesi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.Birleşmiş Milletler’in Türkiye’deki danışman basın kuruluşu olan Basın Konseyi’nin Yüksek Kurul Üyesi.1969 yılından bu yana aktif olarak devrimci siyasal faaliyetin içinde.1970'li yıllarda Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin çeşitli kademelerinde yönetici görevlerde bulundu.1 Şubat 1988 de kurulan Sosyalist Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve Parti'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi.İşçi Partisi'nde Genel Sekreterlik, Genel Saymanlık. Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Kurulu üyeliği yaptı.Vatan Partisi MKK üyeliği görevinde bulundu.Saçak, Teori ve Aydınlık dergilerinde politika, tarih ve ekonomi konularında çeşitli yazıları yayınlandı.