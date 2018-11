Vatan Partisi MKK üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu, Katar’ın önerdiği Beşli İttifak’ı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın yapan 7D Haber sitesine değerlendirdi.

Katar ABD yörüngesinden çıkıyor, Batı Asya İttifakında konumlanıyor



“Geçtiğimiz sene Suudi Arabistan ve Katar arasında yaşanan kriz aslında bir ABD-Katar krizidir. Çünkü Katar ABD’nin yörüngesinden ayrıldı. Rusya, İran, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye başladı. Bu sapma da ABD’nin Katar’a ambargosu olarak karşılık buldu. Dolayısıyla Katar şu an ekonomik ve siyasi olarak yeni bir ittifak arayışında. Bu arayışta da karşısına Batı Asya ülkeleri çıkıyor.”



“Beşli İttifak’ı; Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Katar'ı kapsıyor. Bu ittifaka Lübnan’ı, Azerbaycan’ı da eklemek gerekir. Biz buna Batı Asya Birliği diyoruz. ABD hegemonyasına karşı Avrasya ile işbirliği içerisinde olan bir Batı Asya! Bu ittifak bölge ülkeleri arasında kurulmaya başladı. Türkiye’nin bölücü teröre karşı yürüttüğü mücadele bölge ülkeleri ile işbirliğine yöneldi. Bugün, İdlib’de, İran’a uygulanan ambargoda, Astana’da bölge ülkeleri birlikte hareket ediyor. Ekonomik, askeri, siyasi her alanda ortaklık var. Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Suriye ile Türkiye arasında İran üzerinden 6 kez görüşme yapıldığını duyurdu. Bu işbirliği ve birliktelik önümüzdeki dönemde daha da somutlaşacak. Katar’ın ABD-İsrail yörüngesinden çıkıp bu ittifakı önermesi çok anlamlı.”



“Avrasya, ekonomik, askeri, siyasi olarak yükselen bir güç!”



“Geçtiğimiz hafta Türk Akımı projesi için adımlar atıldı. Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu projesini de dahil edersek toplamda 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyor. Çin ve Rusya bu ticaret hacmine ulaştılar. Şimdi sıra Rusya ve Türkiye’de. Yine Rusya ve Almanya Kuzey Akımı üzerinde anlaştılar. ABD ise hem Türk Akımı hem de Kuzey Akımı projelerinden çok rahatsız. Ve defalarca engellemeye çalıştı. Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’da da, ABD’ye karşı tepkiler yükseliyor.”



“Ekonomik, askeri, siyasi olarak yükselen bir Avrasya görüyoruz. ABD’nin tek başına egemen olduğu, tek kutuplu dünyanın geride kaldığını görüyoruz. Her alanda yenilen, ittifaklarını kaybeden ABD’ye karşı; güçlenen, başarılar kazanan ve sağlam temellere dayanan ittifaklar kuran bir Avrasya var. Katar’ın Atlantik ittifakından kopup, bölge ülkeleri ile ittifak önermesi de, dünyadaki bu yeni duruma, değişen dengelere işaret ediyor. Bu çok anlamlı ve gerçekçidir.”