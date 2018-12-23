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Vatan Partisi Bodrum için iddialı

Vatan Partisi, Muğla Bodrum Belediye Başkanı adayını açıkladı. Türkiye'nin turizm başkenti olan Bodrum'da başkanlık için yarışacak isim Emekli zabıta amiri Şeref Bozkurt oldu...

Vatan Partisi Bodrum için iddialı

2019 Mart Yerel Seçimleri için hazırlıklar hız kazandı. Yarışta iddialı isimlerle önce çıkan Vatan Partisi, Muğla Bodrum Belediye Başkanlığı için adayını ilan etti.  

Açıklamayı Vatan Partisi Genel  Sekreteri Utku Reyhan yaptı. 

Yazın 2 milyonu aşan nüfusu ile  turizmin başkenti olan Bodrum'da Vatan Partisi emekli Zabıta Amiri Şeref Bozkurt ile yarışa dâhil oldu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, Amerika'nın Suriye'de kaybettiğini vurgulayarak, iç siyasette birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. 

Yazın nüfus yoğunluğu ile kışın sellerle boğuşan Bodrum'da Şeref Bozkurt'un  ilk hedefi alt yapı eksikliğini gidermek olacak. 

Yerel halkın yakından tanıdığı Bozkurt, ilçenin sorunlarını tek tek sıraladı, bir bir çözümlerini anlattı. 

Vatan Partisi Bodrum Belediye Başkanı Adayı Şeref Bozkurt, halkçı ve liyakate dayalı belediyecilik anlayışıyla Bodrum'u yöneteceklerini ifade etti. Bodrumlulardan oy istedi.

HABER-KAMERA: GÖKNUR ÖZER
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #bodrum #31 mart
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