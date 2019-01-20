Vatan Partisi'nin önemli kadrolarından, 40 yıllık devrimci Dursun Karadağ 15 Ocak'ta hayatını kaybetti. Karadağ için 22 Ocak Salı günü, saat 18.00'te Ankara İl Başkanlığı tarafından bir anma programı düzenlenecek.

Vatan Partisi'nin önemli kadrolarından, 40 yıllık devrimci Dursun Karadağ 15 Ocak'ta 65 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Karadağ, 17 Ocak'ta Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek Köyü'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



​Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, 22 Ocak'ta Dursun Karadağ için bir anma programı düzenliyor.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle:

Partili devrimciliğin, öncülüğün, örgütçülüğün, militan Aydınlıkçı olmanın abidesi, Bozkır Aslanı Dursun Karadağ anılıyor.

Hayatı boyunca görevsiz devrimciliği kabul etmeyen, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı, Örgütlenme Bürosu Üyeliği, Ankara İl Başkanlığı, Nevşehir İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı görevlerini yapmış, son olarak Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürüten Dursun Karadağ için Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenliyor.



Tarih: 22 Ocak Salı

Yer: Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı

(Meşrutiyet Cad. Ergene Apt. No:20/12 Kızılay/Ankara

Saat:18.00