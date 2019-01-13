Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı

Doğu Perinçek partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı.Vatan Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş oldu.Bursalılar bizim güvencemizdir. 2019 dönemi herhangi bir dönem değildir. Atatürk devriminin temelini oyan üreticiyi kambur etmiş sistem bitmiştir. Bu sistem üreticileri suçlayarak geldi ve sonuç itibariyle yılda 70 milyar dolar cari açığı getirdi. Bu sistemde üretici tarladan aldığı ürünü satamıyor. Borçlu bir millet olduk bizi bu sistem batağa batırdı. Türkiye borç batağında boğuşmayacak.Türk milleti olarak bir kararın içindeyiz. Vatan Partisi Türkiye'nin tek seçeneğidir. Türkiye kıyılarımızdaki doğalgazı petrolü kullanmak isteyenlere direnecektir.Türkiye kesinlikle PKK ve PYD ile iş birliği yapanlara teslim olmayacaktır.