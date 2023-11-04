Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Murat Demirbaş Oldu

Vatan Partisi'nin İzmir'den sonra Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı da belli oldu.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, Çankaya Belediye Başkan adayının Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş olduğunu duyurdu.

"İşte Vatan Partisi'nin Çankaya Belediye Başkan adayı. Sayın Murat Demirbaş. O bir tiyatro sanatçısı. Aynı zamanda Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı. Gerçek bir Çankayalı. Türk havacılığının kurucusu Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı oyunu yurt içi ve dışında sayısız kez sahnelendi. Ankara ve Çankaya'nın köklü tiyatrolarının sahne tozunu yuttu."

Reyhan, Çankaya’nın hak ettiği şekilde yönetilmediğini söyledi.

"Çankaya'nın her sokağını gezdik, dolaştık, anılar biriktirdik. 38 yıldır Çankaya'nın ismine ve tarihine yakışır şekilde yönetildiğini görmedik. Sizi 'Atatürk'ün partisi' diye kandırıp oyunuzu alanlar, bu ilçeye nasıl bir hizmet verdi? Hepinizin bildiği ama dile getirmediği hakikati söyleyeyim. Hiç. Hiçbir şey. Şu koca Ankara'da düzgün bir belediyeye rastlamak zaten güç ama Çankaya kadar kötüsüne rastlamak mümkün değil."

AK Parti ve CHP'yi eleştiren Reyhan, önemli mesajlar verdi. Vatan Partisi'nin çözümleriyle birlikte bir kurtuluş olduğunu söyledi.

"Amerika'ya boyun eğen AK Parti, diğer tarafta PKK ve FETÖ'yü koluna takan, Amerikan planlarında oyuncak olan, ekonomide AK Parti'yle aynı programı savunan CHP. Bunlara mecbur değilsiniz. Türkiye'nin, Türk milletinin, emekçinin yanından siyaset yapan dağ gibi Vatan Partisi var. Sizleri Mart seçimlerinde Sayın Murat Demirbaş'ı Çankaya Belediye Başkanı seçmeye ve Çankaya'nın makus talihini değiştirmeye davet ediyorum."

Belediye Başkan adayı Murat Demirbaş, Çankaya'ya yakışır bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını belirtti.

"Hiçbir Çankayalı verdiği bu oylardan dolayı pişman olmayacak. Verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştirmek için bugünden tezi yok çalışmalara başlıyoruz... Yetkili işyeri sendikamızla görüşüp tüm belediye çalışanlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En kısa zamanda tüm mahallelerimizde ve sitelerimizde mutlaka bir belediye yetkilisi kapınızı çalacak. Mahalleniz, sokağınız için talep ettiğiniz her hizmet en geç 6 ay içinde karşılanacak. Çankaya yeniden bilimin, sanatın Başkentteki merkezi olacak. Çankaya Belediyesinin kapısı herkese sonuna kadar açık olacak."

Vatan Partisi'nin açıklaması sırasında çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



