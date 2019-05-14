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Vatan Partisi: Cesur ol İstanbul

Meclis'te grup toplantısı düzenleyen CHP ve İyi Parti'nin gündeminde İstanbul seçimleri vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hedef gösterdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedefinde ise Amerika'ya direnen Venezuela ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti vardı. Vatan Partisi ise "Cesur ol" sloganıyla İstanbul'da seçim çalışmalarına başladı

Vatan Partisi: Cesur ol İstanbul

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı siyasi partilerin grup toplantısının ana gündem maddesi oldu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerini istifaya çağırdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yenileme kararına ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir açıklama yaptı. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, hukuksuz İstanbul kararını gericilikle mücadele eden 28 Şubat ile eş değer tuttu.

Akşener'in hedefinde Amerikan emperyalizmine direnen Venezuela ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de vardı.

Vatan Partisi ve DSP'nin ardından Saadet Partisi de kararını verdi. Saadet Partisi 31 Mart'taki adayı Necdet Gökçınar ile seçimlere yeniden katılacak.

Vatan Partisi de daha önce aldığı kararla 31 Mart'taki adayı Mustafa İlker Yücel ile seçime gireceğini ilan etmişti. İlanın hemen ardından da Vatan Partisi "Cesur ol" sloganıyla çalışmalarına başladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi #istanbul
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