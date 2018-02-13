Vatan Partisi Çin Halk Cumhuriyeti Öncü Gençlik Temsilcisi Özgür Altınbaş ve Vatan Partisi Wuhan Temsilcisi Aykut Erden, Çin Yeni Yılı vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Eski Büyükelçilisi Wu Keming ve İstanbul Eski Başkonsolosu Zhang Zhiliang'ı ziyaret ederek yeni yıl hediyelerini takdim etti

Vatan Partisi Çin Halk Cumhuriyeti Öncü Gençlik Temsilcisi Özgür Altınbaş ve Vatan Partisi Wuhan Temsilcisi Aykut Erden, Çin Yeni Yılı vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Eski Büyükelçilisi Wu Keming ve İstanbul Eski Başkonsolosu Zhang Zhiliang'ı ziyaret ederek yeni yıl hediyelerini takdim etti.



Gerçekleşen buluşmada Türkiye ile Çin arasındaki ilişkinin geçmiş yıllara göre daha geliştirildiği vurgusu ön plandaydı.



Türkiye ve Çin arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde Vatan Partisi'nin önemine dikkat çeken Zhang Zhiliang, Çin'i ve politikalarını en yakından tanıyan partinin, Vatan Partisi olduğunu aktardı.



Çin ve Türkiye'deki üniversitelerde Türkiye ve Çin'i öğrencilere daha yakından tanıtmak adına etkinlik ve konferanslar gerçekleştirme gibi adımların atılmasının önemli olacağı vurgulandı.



Üniversitede Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerin dersine giren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Türkoloji mezunu İstanbul eski Başkonsolosu Zhang Zhiliang, Türkiye'ye ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.



Vatan Partisi temsilcileri yeni yıl hediyesi olarak özel hazırlanmış ahşap kutuda sızma zeytinyağı hediye etti.



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