Vatan Partisi kadın kolları Öncü Kadın, çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele için harekete geçti.

Vatan Partisi Öncü Kadın, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Ankara Türk-İş Konferans Salonu'nda "Çocuk Cinsel İstismarıyla Mücadele" etkinliği düzenleyecek. Dört oturum halinde planlanan etkinlik 10.30'da başlayacak, tüm gün devam edecek. Açış konuşmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in yapacağı paneller dizisi sonuç bildirgesinin okunmasıyla sonlanacak.



Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla çözüm önerileri konuşulacak. Öğretim üyesi, avukat, psikiyatr, eğitimci, sosyal hizmet uzmanı gibi çocukların korunmasıyla ilgili çeşitli meslek alanlarından ve demokratik kitle örgütlerinden uzmanlar çözüm odaklı sunumlar yapacak.



Çocuk istismarının önlenebileceğini söyleyen Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül; "Gelin böylesine hassas bir konuda dayanışmayı ve toplumsal seferberliği birlikte yükseltelim" diyerek başta aileler olmak üzere sorumluluk hisseden bütün yurttaşlara çağrı yapıyor.



Etkinlik programı ise şöyle:



AÇIŞ KONUŞMASI: VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. DOĞU PERİNÇEK



1. OTURUM: ÇOCUK İSTİSMARININ KAPSAMI; TOPLUMSAL, KÜLTÜREL, PSİKOLOJİK NEDENLERİ



- Çocuğun cinsel istismarının kapsamı ve boyutları; toplumsal, kültürel, psikolojik sebepleri ( Prof.Dr. Işıl Bulut)

- Çocuk için risk alanı oluşturan kapalı yapılanmalar (Kahraman Eroğlu, Sosyal Hizmet Uzmanı)

- Terör suçları ve çocuk istismarı ilişkisi (Zeynep Banu Dalaman, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Yönetici: Dr. Rifat Mutlu (Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)



2. OTURUM: ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN HUKUKİ TEDBİRLER



-Mevcut yasaların ve TBMM’ye sunulan yasa tasarısının değerlendirilmesi (Av. Nuriye Kadan)

-Kimyasal hadım ve idam tartışmaları, çocuk yaşta akranlar arası ilişkiye hukuki yaklaşım (Av. Türkay Asma)

-Barolara yansıyan istismar vakaları üzerinden cezalandırma sisteminin değerlendirilmesi ve yapılması gerekenler (Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu)

Yönetici: Av. Zeynep Küçük (Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)



3. OTURUM: DEVLET POLİTİKASI OLARAK ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI



-Çocuğu korumaya ve geliştirmeye yönelik eğitim politikaları (Prof.Dr. Dilek Gözütok)

- Çocuk hakları ve demokratik kitle örgütlerine düşen görevler (Dr. Canan Arıtman)

-Önleyici tedbirler ve risk unsurlarının tespiti (Prof.Dr. Elif Gökçearslan)

-Mağdurun ve ailenin rehabilitasyonu için uygulanan sosyal hizmet politikalarının değerlendirilmesi ve yapılması gerekenler (Faik Yurtkulu, Sosyal Hizmet Uzmanı)

(Yönetici: Prof. Dr. Tülin Oygür (Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)



4. OTURUM: ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİNDE MEDYAYA DÜŞEN GÖREVLER



-İstismar haberlerinin ele alınış biçimi ve haber dili, örneklerle (İlkay Akkaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri)

- Toplumun bilinçlendirilmesi açısından yazılı ve görsel medyanın önemi (Prof.Dr.İrfan Erdoğan)

-Sorumlu medya kampanyası (Seda Anık, Ulusal Kanal Sunucusu)

Yönetici: Şule Perinçek (Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)



SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI VE KAPANIŞ (Pınar Gül, Öncü Kadın Genel Başkanı)



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