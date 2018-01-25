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Vatan Partisi cumartesi günü Ankara'da toplanıyor

Vatan Partisi, 27 Ocak Cumartesi günü Ankara'da olağanüstü kurultay toplayacak. Kurultayda, Millî Hükümete giden yolda partinin Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Kurultaya yoğun bir katılım sağlayacaklarını açıklayan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, yurttaşlara kurultayda yerinizi alın çağrısı yaptı.

Vatan Partisi'nin Ankara'daki olağanüstü kurultayı için çalışamalarda sona gelindi. 

Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gidecek otobüsler tutuldu. Kurultaya özellikle büyükşehirlerden yoğun katılım olacak. 

Önümüzdeki dönem Türkiye'nin vatan savaşını yönetecek Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı kurultaya İstanbul'dan yoğun katılım olacak.

Kent genelinde yürütülen çalışmaları Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal'a anlattı. 

İstanbul'un her ilçesinden otobüs kaldırılacağını belirten Önsel, vatandaşları Ankara'daki kurultaya davet etti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #ankara #olağanüstü kurultay #Millî Hükümete #cumhurbaşkanı adayı
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