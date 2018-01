Vatan Partisi, 2019’da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere bugün Ankara’da olağanüstü kurultayını topladı

Vatan Partisi, 2019’da yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere bugün Ankara’da olağanüstü kurultayını topladı.



Kurultayda, Türkiye'yi Milli Hükümete taşıyacak bir Cumhurbaşkanı adayı seçiliyor.



Konuşmaların yapıldığı kurultayda partinin seçim stratejisi de açıklanıyor.



Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan kurultaya binlerce partili katılıyor.



AYKUT DİŞ'İN KONUŞMASI



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı ve Vatan Partisi Olağanüstü Genel Kurultay Divan Başkanı Aykut Diş'in kurultay konuşması şu şekilde:



"Sayın Genel Başkanım,



Değerli Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyeleri



Memleketin dört bir yanından Vatan Savaşını yönetecek Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için Türkiye’mizin can evi Ankara’ya gelen değerli Delegeler,



Değerli Vatan Partililer;



Bu tarihi günde, böylesine kıymetli bir görevi bizlere verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.



Bayram günümüzde, mutlu anımızda bizleri yalnız bırakmayarak kurultayımıza teşrif eden ulusal ve uluslararası siyasi partilerin temsilcilerini, kitle örgütleri yöneticilerini ve vazife başındaki basın emekçilerini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.



Kurultayımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.



Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.



Bugün bayram günümüzdür.



Türk gelenek ve göreneklerinde kurultaylar bayramdır.



Bugün mutlu anımızdır.



Kaşgarlı Mahmut’un derlediği Divanı Lügati’t Türk’te, eski bir atasözünde “Geniş elbise parçalanmaz, danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz” denir.



Geliştirilen bilgi mutluluk kaynağımızdır.



Güzel yurdumuz Türkiye, egoizm ile emperyalizm arasına sıkışmış vaziyette.



Bu sıkışmanın müsebbibi sistem partileridir.



Bu sıkışma sistem partileriyle, proje partileriyle ve hobi kulübü fonksiyonlu tabela partileriyle aşılamaz.



İdare-yi maslahatçılar esaslı devrim yapamaz.



Böylesi zamanların yol göstereni ve kurtarıcısı öncü partilerdir.



Öncü parti geleneği tüzüğün 3. maddesinde de ifade edildiği gibi Vatan Partisi’nde sürmektedir.



1-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ PARTİSİDİR.



Dede Korkut’un törelerinde,Börteçine’nin ve Demirci Kava’nın ateşinde, Anadolu Erenlerinin çilelerinde, Belgrad Ormanının düzlüklerinde yeşermiştir dalları.



Vatan Partisi, Yeni Osmanlı Cemiyeti’dir.Namık Kemal’dir, Şinasi’dir, Mithat Paşa’dır.



Vatan Partisi, İttihat ve Terakki’dir.Talat Paşa’dır. Enver ve Niyazi Beylerdir. Halil Kut’tur.



Vatan Partisi, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası’dır. Şefik Hüsnü’den Reşat Fuat Baraner’e uzanan ısrardır.



Vatan Partisi, Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.



2-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN TECRÜBELİ PARTİSİ’DİR.



O tecrübe 1968’den bugüne arkasındakileri önüne kata kata, yana yana, sınanasınana gelmiştir.



O tecrübe:



- Manda ve himayeciliğe karşı tam bağımsızlığı,



- Teslimiyete ve kendiliğindenciliğe karşı partili mücadeleyi,



- İthal devrimciliğe karşı Türk devrimciliğini,



- Maceracılığa karşı doğru eylem çizgisini temsil etmektedir.



3-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN AKILLI PARTİSİDİR.



Kandırılamamıştır.



Sızılamamıştır.



Fethullahçı ihanet çetesinin Türkiye’de sızamadığı tek kurum Vatan Partisi’dir.



İleri görüşlülüğüyle Türkiye’nin ve Türk milletinin önünü açmıştır.



Bilimle ürettiği programı; strateji ve siyasetleriyle vatan savaşının yönünü çizmiştir.



4-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN TERBİYELİ PARTİSİDİR.



Vatan Partili’ninkitabında alıcılık yoktur, hapishane rantçılığı yoktur.



Millete fatura çıkarmak yoktur, kişisel reklâm yoktur; vericilik vardır; karşılıksız emek vardır.



Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’ndaki Kartallı Kâzım gibi, “Kavgadan önce bahçıvan, kavgadan sonra bahçıvan” olmak vardır.



İnsana, tabiata, insan emeğinin ve tabiatın ürünü olan maddi manevi her şeye tevazu ile yaklaşmak vardır.



Dürüstlük ve cesaret vardır.



İncinse de incitmemek; eline, beline, diline sahip olmak Vatan Partili’nin felsefesidir.



Bu mecliste parola “vatan”, işareti “namustur.”



5-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN KARARLI PARTİSİDİR.



Amerikan emperyalizmine karşı verdiğimiz vatan savaşını kesin başarıya ulaştırmak konusunda kararlıdır.

Kemalist Devrimi tamamlamak konusunda kararlıdır.



Her şart altında mücadele azmi; Vatan Partisi’nin kararlılığının sırrı, gelecekteki büyük başarısının anahtarıdır.



Saptırılamamıştır.



Döndürülememiştir.



Duvarlar yıkan, tertipler bozan kararlılıktır; davanın haklılığına olan inançtır.







6-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN ÇAĞDAŞ PARTİSİDİR.



Atatürk Türkiye’sinin kadını yücelten ve toplumsal gelişmenin itici gücü yapan çağdaşlığı Vatan Partisi’nde yaşamaktadır.



7-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BİRİKİMLİ PARTİSİDİR.



Türkiye’yi hemen yarın yönetecek kadrolar işte buradadır.



Dağda savaşan da vardır, masa da savaşan da. Sahnede savaşan da vardır, fabrikada savaşan da.



Vatan Partisi ülkenin tüm birikimini, topraklarımızın sınırsız insan zenginliğini kucaklamaya ve seferber etmeye her an hazırdır.



Vatan Partisi’nin kapısı herkese açıktır.



8- VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PARTİSİDİR.



Vatan Partisi’nde gençler vitrin süsü değildir; öncüdür.



Söz ve yetki sahibidir.



Vatan Partisi’nin bütün organ ve kurumlarında, lider ve yönetici noktalarda çok sayıda genç var.



Gençlere bu kadar sorumluluğun ve görevin verildiği başka bir parti yok.



Gençliğin gündemini yakalayabilen başka bir parti yok.



Gençlik Vatan Partisi’ndedir,tecrübe Vatan Partisi’ndedir.



Gelecek Vatan Partisi’ndedir!



9-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI PARTİSİDİR.



Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.



Mecliste değilken bile hükümet görevi görendir.



10-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN SORUMLU PARTİSİDİR.



Söz konusu vatansa gerisini teferruat bilendir.



Kutuplaşmaya, ayrışmaya, yalnızlaşmaya ve bozgunculuğa geçit vermeyendir.



Mecliste değilken bile hükümet görevi görmek o sorumluluğun vesikasıdır.



*****



Olağanüstü kurultayımızla tarihin yasalarının bizi götürdüğü yere, iktidara yürüyoruz.



Uzun yürüyüşün sonuna doğru ilerliyoruz.



Olağanüstü zamanlar, olağanüstü karar ve tavırlarla aşılır.



Olağanüstü durumlar önderlik kabiliyeti ve kararlılığı yüksek liderlerle aşılır.



Türkiye’miz olağanüstü bir dönemden geçiyor. Vatan savaşı veriyor.



Makyajlı simalar; nereden uzatıldığı belli olmayan bir el tarafından palazlandırılan süslü karakterler olağanüstü süreçlerde çıkışlar yaratamazlar.



Egolarının esiri olanlar, küçük kişisel meselelerini büyük memleket davasının önüne koyanlar beceremezler.



Bölücü terör örgütü PKK’nın yan kolu Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) küstah kadrolarına ahbap olanlar, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı ajan şebekesiFethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına göğsünü siper edenler, Atatürkçülüğü kendi Amerikancılıklarını meşrulaştırmak için kullanan reddi mirasçılar kesinlikle yapamazlar!



Bir tek Vatan Partisi Türkiye’yi ve Türk milletini bu savaştan ekonomik, siyasi ve psikolojik olarak başı dik çıkarabilir.



*****



Şehitlerimiz rahat uyusun.



Türk milleti gönlünü ferah tutsun.



Afrin’de ve Türkiye’nin her yerinde görev yapan askerimiz, polisimiz müsterih olsun.



Zaptedilemeyen bir kale de Vatan Partisi’dir.



Vatan Partiliyiz.



Mustafa Kemal’in askeriyiz.



Mustafa Kemal’in tereddütsüz askeriyiz.



Kurultayımıza başarılar diliyorum.



Güneş Doğu’dan Doğacaktır!"



ulusal.com.tr