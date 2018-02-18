Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için İzmir'de kampanya başlatıldı. 100 bin ve üzerinde imza toplamak için mahalle, mahalle, ev ev çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek dediler, 100 bin imza toplamak için yola çıktılar.



Tüm yurtta de kolların sıvandığı kampanya kapsamında İzmir'de çalışmalara hız verildi.



İlçe Başkanları çalışmalarını mahalle mahalle, sokak sokak sürdürüyor.



Bu kapsamda bir kampanya toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş yaptı. Karataş'ın gündeminde sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil Afrin harekâtı da vardı.



Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahin de, parti üyelerine Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çalışma planını açıkladı.



Vatan Partisi Genel Saymanı Tugay Şen ile Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk da toplantıya katılan isimler arasındaydı...



Haber: Belma Yücel

Kamera: Akın Kara

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