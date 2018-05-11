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Vatan Partisi: Cumhuriyet gazetesi gerçek dışı haber yapıyor

Vatan Partisi, Cumhuriyet internet sitesi tarafından yapılan “Doğu Perinçek, İkinci turda İnce’ye destek vermeyecek” haberini yalanladı.

Vatan Partisi: Cumhuriyet gazetesi gerçek dışı haber yapıyor

Vatan Partisi dün Cumhuriyet internet sitesi tarafından yapılan “Doğu Perinçek, İkinci turda İnce’ye destek vermeyecek” haberini yalanladı.

Yapılan açıklama şöyle;
Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yayınlanan “Doğu Perinçek, İkinci turda İnce’ye destek vermeyecek” (http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/972386/_ikinci_turda_ince_ye_destek_vermeyiz_.html) haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Doğu Perinçek, her hangi bir partinin ya da adayın adını vererek destekleyeceğiz veya desteklemeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmamıştır.

Perinçek, önce 2. turda birisini desteklemek gibi bir sorunu olmadığını, çünkü kendisinin ilk iki aday içinde olacağını belirtmiştir. Israrla sorulan sorular üzerine: “Vatan Partisi hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz.” şeklinde açıklama yapmıştır. Bu da Vatan Partisinin Türk milletine sunduğu programında yazmaktadır.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi
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