Vatan Partisi yeni genel merkez binası için İstanbul'da dayanışma yemeği düzenledi. Fuad Paşa Yalısında düzenlenen yemeğe iş, basın, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Türkiye'nin Avrasya'daki öncü yerini aldığını söyledi. Millî hükümet dönemine girildiğini belirten Perinçek, herkesi yeni dönemde görev almaya çağırdı

Türkiye'nin Avrasya'daki yerini aldığını söyledi Perinçek. "Milli hükümet kuruluyor" dedi, herkesi göreve davet etti.



Vatan Partisi yeni genel merkez binasının alımı için dayanışma yemeği düzenledi.



İstanbul Fuad Paşa Yalısı'ndaki yemeğe iş, sanat, siyaset ve basın dünyasından cok sayıda isim katıldı.



Gecenin ilk konuşmasını duayen gazeteci Lütfü Akdoğan yaptı. "Türkiye zor günlerden geçiyor" dedi. Akdoğan tüm siyasi partilere "birlik olun" çağrısı yaptı.



Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da geceye katılan isimler arasındaydı. Savaş'ın konuşmasında da birlik ve beraberlik vurgusu vardı.



Gecenin en coşkulu konusmasını da Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek yaptı. "Karamsarlık yok Türkiye kazanıyor" dedi.



Yemeğin neden Fuad Paşa yalısında yapıldığını açıkladı Perinçek.



Türkiye'nin Avrasya'daki yerini aldığını vurgulayan Vatan Partisi Lideri, milli hükümet dönemine girildiğini söyledi. Herkesi yeni dönemde görev almaya çağırdı.



Çok sayıda davetlinin ağırlandığı gece, Profesör Doktor Cemalettin Göbelezin müzik dinletisiyle sona erdi.



ulusal.com.tr