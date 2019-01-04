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Vatan Partisi Denizli'de adayını ilan etti

Yerel seçime hazırlanan siyasi partilerde aday belirleme süreci devam ediyor. Vatan Partisi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. Mustafa Güleç Vatan Partisi'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

Vatan Partisi Denizli'de adayını ilan etti

Vatan Partisi Denizli'de 2019 Mart yerel seçimlerinde de iddialı. Partinin Büyükşehir Belediyesi için adayı Mustafa Güleç olarak açıklandı. 

Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç'i kamuoyuna tanıttı.

Basın toplantısının ardından aday Mustafa Güleç ve beraberindeki Vatan Partisi heyeti, Denizli esnafını ziyaret etti.

1958 Bekilli doğumlu Mustafa Güleç, yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya öğretmenliği bölümünde tamamladı. Genç yaşta başladığı siyasal yaşamının 22 yılını Vatan Partisi'nin çeşitli kademelerinde geçiren Güleç, halen Vatan Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesidir.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #denizli
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