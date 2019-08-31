Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Vatan Partisi heyeti 1- 6 Eylül 2019 tarihleri arasında Pekin, Şangay ve Hangzhou şehirlerini ziyaret edecek. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, yerel yönetim konulu bu ziyarette heyete başkanlık edecek. Dikmen, bugün Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında bu ziyaretin içeriğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Vatan Partisi heyeti 1- 6 Eylül 2019 tarihleri arasında Pekin, Şangay ve Hangzhou şehirlerini ziyaret edecek.



Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, yerel yönetim konulu bu ziyarette heyete başkanlık edecek.



Dikmen, bugün Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında bu ziyaretin içeriğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.



Dikmen, açıklamasında kısaca şunları belirtti:



"Vatan Partisi olarak, dostluk ilişkilerimizi daha da geliştirmek, yerel yönetimler hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nin pratiklerini incelemek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 1-6 Eylül tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyoruz.



Ziyarete Türkiye’den iki parti davet edilmiş bulunuyor. Vatan Partisi’nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi de bu seyahate heyet gönderiyor.



Şu anda gerek ekonomik anlamda gerekse siyasi ve askeri anlamda Amerikan emperyalizmine karşı direnen Asya’nın iki ucundaki ülkeler olarak dostluk ilişkilerimizi geliştirmek her zamankinden daha da fazla önem kazanmıştır.



Vatan Partisi bu anlamda yıllardır bir hükümet görevi görmektedir. Hem sınır komşularımızla hem de uzak doğudaki dostumuz Çin ile dostluk ilişkilerini geliştirmek için üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmiş ve ciddi krizlerin ustalıkla aşılmasını sağlamıştır. Geldiğimiz noktada ise, yeniden Asya/yükselen Asya çağına giriyoruz."



Yeniden Asya/Yükselen Asya Çağına Giriyoruz!



Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde büyükelçiler buluşmasında ifade ettiği gibi Yeniden Asya sürecine giriyoruz. Buradaki 'Yeniden' ifadesi gelişi güzel kullanılmamıştır. Bilinçli olarak tercih edildiği açıktır. Çünkü Türkiye, bundan 100 yıl kadar önce Asya ile buluşmuş ve bir devrim yapmıştır. Asya ülkeleri o dönem peş peşe devrimler yaparak bağımsızlıklarını kazanmış, toprak bütünlüklerini sağlamıştır. Emperyalist ülkelerin yoğun saldırılarının üstesinden dayanışma halinde gelmişlerdir. Türk devrimiyle Rus devrimi arasındaki bağ bunun kanıtıdır.



Bugün de emperyalizme karşı Asya ülkeleri buluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla Yeniden Asya ifadesi aslında bir mücadele cephesinin adıdır. PKK’ya on binlerce tır silah veren, FETÖ’yü besleyen, Ekonomik saldırılarla tüm dünyada eşkıyalık yapan, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı gasp ettirmeye çalışan ABD’ye karşı verilen mücadele cephesinin adıdır.



Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti de bu cephenin bileşenidir çünkü, ABD emperyalizmi onları da Doğu Türkistan İslam Partisi adı altındaki terör kışkırtmasıyla bölmeye çalışıyor, Hong Kong kışkırtmasıyla 1 ülke 2 sistem projelerine zarar vermeye çalışıyor, Ticaret savaşlarıyla ekonomik saldırılar düzenliyor.



Vatan Partisi, Türkiye’nin çıkarına olan bütün vazifeleri yerine getirecektir



İşte bu koşullarda aramızda binlerce km olsa da benzer mücadelelerin içinden geçiyor olmamız bizi buluşturuyor.



Türkiye yeniden bir devrim sürecinin eşiğine gelmiştir ve yükselen Asya’daki bağımsız yerini almaktadır. Yani Türkiye Atlantik cephesinin dayatmalarına, tehditlerine ve eşkıyalıklarına karşı bağımsızlığını ve geleceğini korumakta kararlıdır.



Vatan Partisi olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki dostlarımıza, Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci, bu mücadeledeki kararlılığını bir kez daha anlatmaya gidiyoruz.



Çin’in en önemli 3 şehrini ziyaret edeceğiz. 1-3 Eylül’de başkent Pekin, 3-5 Eylül’de Hangzhou ve 6 Eylül’de Şangay’ı ziyaret edeceğiz.



Ziyaretimiz kapsamında hem iki ülkenin dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağız hem de Çin’in yerel yönetimler programı hakkında bilgi sahibi olacağız. Ziyaret edeceğimiz şehirlerin yerel ekonomileri ve toplumsal gelişimleri hakkında bilgiler alacağız. İstanbul yöneticileri olarak da İstanbul’un yerel yönetimleri hakkında bilgiler vereceğiz.



Bu ziyaret ile birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yerel yönetim kurumları arasında iş birliğini geliştirmenin adımlarını da atmış olacağız.



Ayrıca, bu üç şehirde yaşayan Türk vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.



Dolu dolu bir programın ardından da Çin’in yerel yönetimleri hakkında edindiğimiz bilgilerle ülkemize döneceğiz.



Siz değerli kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.



Vatan Partisi, kritik süreçleri olgunca yöneterek bugüne kadar hükümet görevi gördü. Bundan sonra Türkiye’nin çıkarına olan bütün vazifeleri yerine getirecektir. Aziz milletimizin bilgisine sunuyoruz."



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